Юлія Пилявська – українська блогерка в Італії, підкорила TikTok та Instagram, розповідаючи про агробізнес і трактори

Юлія Пилявська, українська блогерка, яка живе в італійському місті Віджевано, завоювала понад 300 000 підписників у соціальних мережах. Її контент на Instagram (109 тис. підписників) та TikTok (209 тис.) присвячений сільському господарству, агробізнесу та сучасним технологіям у фермерстві.

Як блогерка з України стала популярною в аграрному середовищі Італії?

Юлія переїхала до Італії у 10-річному віці. Після пандемії вона залишила сімейний бізнес у сфері HoReCa та почала працювати у сільськогосподарській кооперативі, де й захопилася аграрною тематикою.

З чого все почалося?

«Я помітила, що в Італії практично немає інфлюенсерів, які розповідають про фермерство. Це була ніша, яку ніхто не займав, тому я вирішила заповнити цю прогалину», — розповідає Юлія.

Спершу вона публікувала фото та відео сільськогосподарської техніки, які стали вірусними. Незабаром Юлію почали запрошувати на аграрні події по всій Італії як амбасадорку брендів.

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Аграрний блогінг: сучасні фермери виходять у цифровий простір

Юлія не просто популяризує фермерство серед молоді, а й допомагає створювати аграрні онлайн-спільноти, де фермери діляться досвідом та сучасними технологіями.

Як змінилося фермерство завдяки соцмережам?

«Колись фермери були ізольовані, спілкувалися лише з сусідами. Сьогодні ж ми маємо цифрові платформи, мобільні додатки та аграрні технології 4.0, які роблять агробізнес більш ефективним», — пояснює Юлія.

Сучасні фермери використовують інноваційні системи моніторингу врожаю, автоматизовану техніку та мобільні додатки для управління господарством.

Агроблогінг та екотренди

Юлія Пилявська впевнена, що майбутнє за сталим розвитком та екологічним фермерством.

«Моя місія — показати справжнє життя на фермі, розповісти про переваги сільського господарства, вплив екологічних технологій та важливість сталого розвитку. Я хочу, щоб молодь розуміла, що робота на землі – це не минуле, а перспективне майбутнє!»

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