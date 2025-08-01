Анастасія Сидоркевич, 23-річна українка, вразила Італію своєю наполегливістю й успіхом: здобула диплом з відзнакою в професійній школі Fioravanti в Болоньї, поєднуючи повну зайнятість і навчання на вечірньому відділенні. Її історія — доказ того, що завзятість, праця і віра в себе долають будь-які перешкоди.

Подвійний успіх: донька і мама — обидві з дипломами

Анастасія емігрувала до Італії з Луцька в 2008 році разом із мамою Юлією. Навчалася на вечірньому відділенні за напрямком «механіка», працюючи вдень у ресторані. У червні 2025 року здобула диплом з найвищим балом — 100 e lode. Через 4 дні її мама, Юлія Сидоркевич, отримала диплом на курсі економічного профілю з оцінкою 80/100 в школі Salvemini.

Освіта та праця: шлях із викликами

До COVID-19 Анастасія навчалася в престижному ліцеї Galvani, але вимушено залишила навчання. Через два з половиною роки повернулася до школи на вечірню форму, не залишаючи роботи. Після диплома її підвищили до управлінської посади в мережі ресторанів. У 2025 році планує вступити на факультет інженерії довкілля в Університеті Болоньї.

Гостра позиція щодо протестів на іспитах

«Хто відмовляється від усної частини іспиту — демонструє безвідповідальність. Це не протест, це дитинство. У реальному житті подібне не проходить», — коментує Анастасія.

Вона також звернеться з листом до міністра освіти Італії, Джузеппе Вальдітари, з пропозицією преміювати тих учнів, які долають труднощі та демонструють справжню силу духу.

Подальші кроки та мрії

Наступна мета — вступ до Університету Болоньї, на факультет Ingegneria per l’ambiente e il territorio.

Серед бажаних змін — фінансова підтримка для таких студентів, як вона: «Допомога з оплатою першого року або навіть простий абонемент у спортзал — це було б визнанням для нас».

Історія Анастасії — це не лише про високі бали. Це про силу волі, працю й підтримку родини. Це приклад для всіх українських мігрантів, які прагнуть здобути нове життя в Європі. Італія вже бачить цю силу.

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