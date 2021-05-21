Як з Італії проголосувати за Україну у фіналі Євробачення-2021

Готуймося голосувати з Італії за Україну у фіналі Євробачення-2021! Долучімося до тріумфу України у фіналі Євробачення!

В суботу 22 травня о 20.40 за італійським часом на телеканалі RAI1 транслюватиметься Євробачення – 2021 за участі українського етно-гурту Go-A Band.

Go_A із піснею «Шум» успішно виступив у першому півфіналі Фестивалю, виділившись серед інших учасників.

Українським глядачам довелося понервувати через те, чи будуть Go-A у фіналі, адже в кінці Україна претендувала на єдине місце разом з іншими шістьма країнами.Нагадую, що фіналістів оголошували у довільному порядку, а не за рейтингом, а у букмекерів шанси Go-A на перемогу після півфіналу зросли – вони піднялися з 8 на 4 місце.

Кліп на пісню “Шум” увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Ютуб-каналі Євробачення.Крім італійського телеканалу RAI1, концерт можна подивитися в Інтернеті.

Нагадую, що переможців Фестивалю обирають за голосами журі та голосуванням телеглядачів. Тому, участь у української діаспори в Італії є важливим.

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Як голосувати за Україну у фіналі Євробачення-2021

У фіналі гурт Go_A (Україна) виступатиме під №19.

Голосувати за них можна 22 травня під час концерту, тільки тоді, коли про це оголосять ведучі.Вартість одного голосу лише 0.51Є. Голосувати можна максимум – 5 разів. Тобто за 2,55Є ви можете стати причетним до тріумфу України на Євробаченні.Проголосувати можна трьома способами:1. Із стаціонарного телефону за номером 894.222. Після сигналу слід набрати «19»2. З мобільного телефону надіслати SMS на номер 475.475.0. У тексті вказати тільки номер “19”.

3. Через додаток Eurovision Sogn Contest, (доступний для iOS і для Android). Для оплати потрібно надати дані PayPal. Можна проголосувати ввівши ідентифікаційний номер виконавця. Навзамін ви отримаєте ексклюзивну подяку від артиста.

Голосуймо за Go_A, підтримаймо Україну!

Маріанна Сороневич

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