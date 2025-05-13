Євробачення 2025 почнеться 13 травня, цього року воно повертається до витоків — до Швейцарії, де шоу вперше відбулося в 1956 році. У змаганні беруть участь 37 країн, італійським представником став тосканський співак Лучіо Корсі з піснею “Volevo essere un duro”, яка посіла друге місце на Фестивалі в Санремо.

Від України виступить гурт Ziferblat, переможці національного відбору. Вони представлять Україну з піснею Bird of Pray і змагатимуться в першому півфіналі під номером 5.

Телеефіри в Італії: на яких каналах дивитися Євробачення 2025

Перший півфінал — вівторок, 13 травня 2025

Другий півфінал — четвер, 15 травня 2025

Обидва ефіри транслюватимуться на каналі Rai 2, початок — о 21:00 за італійським часом. Перед ефіром — програма-розігрів із 20:15.

Фінал Євробачення 2025 — субота, 17 травня

Його покаже канал Rai 1 із 20:40. Ведучі італійської трансляції — Габріеле Корсі та BigMama.

Як дивитися Євробачення 2025 онлайн: прямий ефір у стрімінгу

Усі шоу можна буде переглянути в прямому ефірі через платформу RaiPlay. Це зручно для перегляду з комп’ютера, смартфона або планшета — в Італії та з VPN з інших країн.

Євробачення 2025 з перекладом мовою жестів (LIS)

Фінал конкурсу буде доступний також мовою італійських жестів (LIS) на RaiPlay. 11 жестових перекладачів відтворять усі 26 пісень, включно з номерами гостей.

Де дивитися Євробачення без коментарів

Тим, хто хоче насолодитися шоу без італійського коментаря, доступна опція перегляду на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest. Тут шоу транслюватиметься мовою оригіналу (англійською та мовами виступів).

Ось як проголосувати з Італії.

Коли голосувати на Євробаченні 2025?

Перший півфінал: вівторок, 13 травня 2025 року, під час прямого ефіру. Ziferblat виступають у першому півфіналі під номером 5 з піснею Bird of Pray.

Фінал: субота, 17 травня 2025 року (якщо Україна пройде далі).

Як голосувати українцям з Італії?

1. Через офіційний додаток Eurovision Song Contest (доступний в App Store та Google Play).

Виберіть країну: Italy (Італія).

Під час відкритого вікна для голосування оберіть код пісні України (буде оголошено в ефірі). Голосуйте, натискаючи на номер гурту.

2. Через SMS з італійського номера мобільного телефону: Надішліть СМС з кодом пісні України (наприклад, “05”) на номер 475.475.0. Вартість повідомлення — стандартна для Італії, вказується під час шоу.

3. Через стаціонарний телефон в Італії: Зателефонуйте за номером 894.001, потім наберіть код пісні України.

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Важливо!

Голосувати можна лише під час трансляції: голосування відкривається після завершення всіх виступів і триває 15 хвилин.

Не можна голосувати за свою країну проживання, тобто італійці не можуть голосувати за Італію, але українці в Італії можуть голосувати за Україну!

З Італії можна голосує лише в першому півфіналі. У другому голосування для італійської аудиторії закрите, оскільки країна не бере в ньому участі.

ВАЖЛИВО: якщо хтось із українською SIM-карткою (навіть за кордоном) спробує проголосувати за Україну, голос не буде зарахований, і кошти не спишуться.

Підтримай Україну на Євробаченні 2025!

Маріанна Сороневич

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