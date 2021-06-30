Як українці в Римі вболівали за національну збірну на матчі Швеція-Україна

Від початку Євро-2020 українці у Римі вже втретє зібралися, щоб спільно вболівати за національну збірну України.

Щоразу з усього серця! Щоразу із азартом і надією!

На перегляд першого матчу «Ніделанди-Україна» громаду запросила фан-зона Федерації футболу Італії. Дві наступні гри з Австрією та Швецією громада дивилася у Футбольному селищі УЄФА, що розташувалося на Народній площі.

З кожним наступним матчем кількість українців, які захотіли розділити футбольну радість зростала.На матч зі Швецією прийшло від 200 до 300 вболівальників. Радісні, із жовто-блакитними прапорами, деякі любителі футболу, що до цього часу знали один одного лише через соціальні мережі, здружилися під час цих зустрічей.

Приємний літній вечір, одна із найкрасивіших площ історичного центру Рима, фан-зона підсвічена у сутінках. Все це створювало неймовірну атмосферу.

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Матч Швеція-Україна видався надзвичайно напруженим.

Шведи, були фаворитами двобою, проте першими гол забили українці. На 43 хвилині збірній Швеції вдалося зрівняти рахунок.

Українським вболівльникам захопило дух. Напруга зростала!

Другий тайм був багатий на гольові моменти з обох сторін, проте жоден м’яч не влетів у сітку. Кілька разів ворота як українців, так і шведів рятували стійки та поперечина.Прикра травма Бєсєдіна стала шоком для усіх. У покарання, команда противника отримала червону картку і втратила одного гравця на полі.

Українці забили другого м’яча за лічені секунди другого овертайму.Збірна України, яка дивом потрапила в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу, у додатковий час обіграла збірну Швеції з рахунком 2:1.Наступний матч наша збірна зіграє 3 липня в Римі проти збірної Англії.

Пізно ввечері після гри, громада одразу почала виясняти де придбати квитки на римський Стадіо Олімпіко. Ціни на зустріч дуже високі, від 330Є. Тому не виключено, що більшість українських патріотів знову вболіватиме за збірну на Народній площі.

Маріанна Сороневич

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