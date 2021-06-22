Як українці у Римі вболівали за національну збірну на матчі «Україна-Австрія»

Українці у Римі зібралися щоб із серця Італії разом вболівати за збірну України на Євро-2020 під час матчу “Україна-Австрія”.

В понеділок 21 червня близько 100 українців зібралися у фан-зоні Футбольного селища Євро-2020 у Римі.

Під яскравим італійським сонцем, сяяли усмішки, зав’язувалися нові знайомства та лунало «Слава Україні! Героям слава!».

Ця зустріч була особливо хвилюючою, адже після перемоги Італії у матчі проти Уельсу “скуадра адзурра” могла стати суперником України в 1/8 фіналу Євро-2020.

Найактивніший фан української збірної прийшов у футболці із написом «ПУтин пуЙЛО», він заводив емоції інших і Народна площа в центрі Риму співала «Ще не вмерли України ні Слава ні Воля» та «Треба гол!».

Читайте також: 18-річний український велогонщик показав відмінний результат на Giro d’Italia

Красива українська молодь співала, фанатіла, танцювала, розважалася, грала у міні футбол у римському Футбольному селищі.

Для українських вболівальників ця зустріч стала святом для душі, можливістю відчути силу об’єднананої спільноти.

У цей час на Народній площі синхронно показували два матчі: на одному екрані – «Україна-Австрія», а на іншому – «Північна Македонія – Нідерланди». На жаль, на площі транслювали коментарі гри MKD- NLD, режисери не задовільнили прохання українських вболівальників поставити звуки української гри…

Вболівальники були інтернаціональними.

Між українцями стояв молоденький хлопчик із прапором Росії. У нашій короткій розмові після завершення матчу, він сказав що зветься Олегом, приїхав із Москви і вболіває за збірну України.

Враховуючи політичну ситуацію, його присутність важко інтерпретувати однозначно: це був виклик, чи вияв солідарності? Особисто я ставала свідком випадків коли в очах російських туристів з’являвся страх, коли вони дізнавалися що я із Львівської області. Треба бути сміливим, щоб прийти до екзальтованих фанатів України із символами Росії!

Звичайно ж, українці вигукували всім відому кричалку про Путіна. Не здавалося, що хлопець заперечує цю аксіому 🙂

Читайте також: У римській опері вперше виступила українська диригентка Оксана Линів

Схоже на те, що він – представник нової демократичної Росії, який не підтримує війни і злочинної політики теперішньої влади своєї країни. Хочеться думати, що такі люди покладуть край війні.

Серед численної групи українців стояло кілька вболівальників Австрії, проте вони не мали футбольної чи національної символіки, тому залишилися непоміченими аж до завершення матчу. Лише в кінці вони задоволено посміхалися один одному.

Матч завершено із рахунком 0:1. Збірна Австрії мінімально перемогла та вийшла до плей-оф Євро-2020.

Збірна України знаходиться на третьому місці і чекає на результати в інших групах. Тепер її шанси вийти у плей-офф залежатимуть від матчів інших команд.

А тим часом, українців в Італії сподіваються знову зустрітися у фан-зоні Футбольного селища на Народній площі у Римі та знову розділити яскраві емоції турніру із співвітчизниками.

Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.