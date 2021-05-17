Євробачення 2021: коли і де дивитися його в Італії

18-го травня відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021, в якому виступить представник від України – група Go_A.

65-й конкурс пісні Євробачення пройде в Роттердамі, Нідерланди після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року.

Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 18 і 20 травня. Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець Євробачення 2021, відбудеться в суботу, 22 травня.

Подивитися трансляцію півфіналів Євробачення 2021 в Італії можна буде 18 та 20 травня на телеканалі Rai4.

Фінал Євробачення заплановано на суботу, 22 травня. Він транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі Rai1.

Євробачення 2021: учасники першого півфіналу і порядок виступів

У першому півфіналі виступлять такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

Згідно з порядком виступів, який раніше був оголошений на сайті Євробачення, представник від України група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15. Go_A виступатиме з піснею Shum.

Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни.

Нагадаємо, в минулому році Євробачення скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021 в концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

Відзначається, що така кількість глядачів становить 20% місць в залі. Квитки будуть доступні тільки для тих, хто вже купив їх в 2020 році.

У понеділок, 10 травня, в Роттердамі пройшла перша репетиція групи Go_A. У Мережі з’явилися перші фото і відео з репетицій, що демонструють, яким буде виступ української команди.