Європейський діалог у Римі: культура, співпраця та майбутнє українсько-італійських відносин

28 квітня 2026 року в Римі відбудеться масштабна міжнародна подія — «Європейський діалог: Культура. Співпраця. Майбутнє», яка об’єднає культурні інституції, митців, освітні заклади та представників громадянського суспільства з різних країн Європи.
Захід започаткований Департаментом культури НКУАІ (Національний конгрес українських асоціацій Італії); пройде в просторі Esperienza Europa – David Sassoli (Площа Венеції, 6c) за участі Представництвa Європейського парламенту в Італії.
Концепція: платформа для реальної співпраці
Подія має чітку і прагматичну мету — створення міжнародної платформи культурного діалогу, яка виходить за межі формальних зустрічей. Йдеться про:
- запуск спільних культурних ініціатив
- розвиток міжнародних партнерств
- створення довгострокових інституційних зв’язків
Це не декларативний формат, а робочий інструмент, де народжуються конкретні проєкти та механізми їх реалізації.
Підписання меморандумів: від слів до дій
Ключовим моментом стане офіційна церемонія підписання меморандумів про співпрацю між українськими та італійськими організаціями.
Ці угоди передбачають:
- довгострокове інституційне партнерство
- спільну реалізацію культурних і мистецьких проєктів
- обмін досвідом, ресурсами та експертизою
- формування європейської мережі культурної співпраці
Саме цей крок перетворює ініціативу на системну модель взаємодії, а не разову подію.
Контекст: мистецтво як відповідь на виклики війни
Захід приурочений до річниці міжнародного мистецького проєкту «Міст кольорів», започаткованого у 2025 році в Італії.
Проєкт став відповіддю на реальність, у якій:
- тисячі українських митців були змушені залишити країну через війну
- зруйновано професійні зв’язки та культурне середовище
- інтеграція в новий контекст супроводжується численними бар’єрами
«Міст кольорів» — це не просто виставки, а довготривала платформа підтримки, яка працює на перетині мистецтва, освіти та культурної дипломатії.
Програма події: від ідентичності до партнерства
Панель I (10:00–14:00): Український культурний вимір
У фокусі — мистецтво, ідентичність і стратегії розвитку.
Панель II (14:00–16:00): Від діалогу до дії
Фіналом стане підписання угоди про створення Асоціації “Академія культури та мистецтва Україна–Італія”.
Практична цінність: не символ, а інструмент
Ця ініціатива має конкретну користь:
- створення спільних культурних продуктів
- розробка моделей співпраці
- запуск довгострокових проєктів
- формування стабільної європейської мережі
Інакше кажучи, це робоча платформа, яка формує нову архітектуру культурних відносин у Європі.
Запрошення до участі
До участі запрошуються:
- культурні організації
- громадські об’єднання
- освітні установи
- представники креативних індустрій
Зацікавлені партнери можуть заздалегідь подати заявку на підписання меморандуму, звернувшись до організаторів. Телефонуйте на +39 327 075 5586.
У час, коли Європа переживає глибокі трансформації, культура залишається тим фундаментом, на якому будуються довготривалі зв’язки.
«Європейський діалог: Культура. Співпраця. Майбутнє» — це приклад того, як традиційні цінності співпраці, підтримані сучасними інструментами, здатні створювати реальні можливості для майбутнього.