Європейський діалог у Римі: культура, співпраця та майбутнє українсько-італійських відносин

28 квітня 2026 року в Римі відбудеться масштабна міжнародна подія — «Європейський діалог: Культура. Співпраця. Майбутнє», яка об’єднає культурні інституції, митців, освітні заклади та представників громадянського суспільства з різних країн Європи.

Захід започаткований Департаментом культури НКУАІ (Національний конгрес українських асоціацій Італії); пройде в просторі Esperienza Europa – David Sassoli (Площа Венеції, 6c) за участі Представництвa Європейського парламенту в Італії.

Концепція: платформа для реальної співпраці

Подія має чітку і прагматичну мету — створення міжнародної платформи культурного діалогу, яка виходить за межі формальних зустрічей. Йдеться про:

запуск спільних культурних ініціатив

розвиток міжнародних партнерств

створення довгострокових інституційних зв’язків

Це не декларативний формат, а робочий інструмент, де народжуються конкретні проєкти та механізми їх реалізації.

Підписання меморандумів: від слів до дій

Ключовим моментом стане офіційна церемонія підписання меморандумів про співпрацю між українськими та італійськими організаціями.

Ці угоди передбачають:

довгострокове інституційне партнерство

спільну реалізацію культурних і мистецьких проєктів

обмін досвідом, ресурсами та експертизою

формування європейської мережі культурної співпраці

Саме цей крок перетворює ініціативу на системну модель взаємодії, а не разову подію.

Контекст: мистецтво як відповідь на виклики війни

Захід приурочений до річниці міжнародного мистецького проєкту «Міст кольорів», започаткованого у 2025 році в Італії.

Проєкт став відповіддю на реальність, у якій:

тисячі українських митців були змушені залишити країну через війну

зруйновано професійні зв’язки та культурне середовище

інтеграція в новий контекст супроводжується численними бар’єрами

«Міст кольорів» — це не просто виставки, а довготривала платформа підтримки, яка працює на перетині мистецтва, освіти та культурної дипломатії.

Програма події: від ідентичності до партнерства

Панель I (10:00–14:00): Український культурний вимір

У фокусі — мистецтво, ідентичність і стратегії розвитку.

Панель II (14:00–16:00): Від діалогу до дії

Фіналом стане підписання угоди про створення Асоціації “Академія культури та мистецтва Україна–Італія”.

Практична цінність: не символ, а інструмент

Ця ініціатива має конкретну користь:

створення спільних культурних продуктів

розробка моделей співпраці

запуск довгострокових проєктів

формування стабільної європейської мережі

Інакше кажучи, це робоча платформа, яка формує нову архітектуру культурних відносин у Європі.

Запрошення до участі

До участі запрошуються:

культурні організації

громадські об’єднання

освітні установи

представники креативних індустрій

Зацікавлені партнери можуть заздалегідь подати заявку на підписання меморандуму, звернувшись до організаторів. Телефонуйте на +39 327 075 5586. Відвідайте веб-сторінку проєкту.

У час, коли Європа переживає глибокі трансформації, культура залишається тим фундаментом, на якому будуються довготривалі зв’язки.

«Європейський діалог: Культура. Співпраця. Майбутнє» — це приклад того, як традиційні цінності співпраці, підтримані сучасними інструментами, здатні створювати реальні можливості для майбутнього.