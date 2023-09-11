Єпископи української церкви зустрілися із Папою Франциском

Архиєреї УГКЦ попросили Папу Франциска розпочати зустріч спільною молитвою за справедливий мир в Україні.

6 вересня, у Ватикані відбулася зустріч єпископів Синоду УГКЦ та Папи Римського Франциска. Її розпочали молитвою за справедливий мир в Україні та всіх, «хто в цю хвилину помирає в нашій країні від руки російського агресора». Про це повідомили в УГКЦ.

«У розмові зі Святішим Отцем ми висловили все, що наші вірні в Україні та всьому світі доручили нам йому донести. Наші єпископи промовляли українською, англійською, португальською та італійською мовами», — зазначив Блаженніший Святослав.

За його словами, єпископи пояснили Папі, що певні висловлювання і жести є болючими та важко сприймаються українським народом. У відповідь Папа Франциск підкреслив, що трагедією є те, коли така ідеологія, як російська, вривається в Церкву і підміняє собою Христове Євангеліє.

«Окремим болем українського народу є той факт, що ви сумніваєтеся, з ким Папа. Я хочу запевнити вас у моїй солідарності з вами та постійній молитовній близькості. Я є з українським народом», — пояснив Папа.

Отці попросили Святішого Отця продовжувати зусилля для звільнення військовополонених, зокрема нагадали про священників-редемптористів — о. Івана Левицького й о. Богдана Галету, — котрі досі перебувають у російському полоні. Блаженніший Святослав подарував Папі деякі особисті речі полонених священників-редемптористів: місійний хрест, молитовник і вервицю. Глава УГКЦ теж подарував Його Святості ікону Ісуса Христа, врятовану зі спаленого росіянами храму в с. Червоне Запорізької області.

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Нагадаємо, що Папа Франциск побажав російській молоді стати «ремісниками миру». Ці слова він виголосив під час телемосту у рамках Всеросійських днів католицької молоді, що відбулися у санкт-петербурзі. У відповідь на це глава УГКЦ Блаженніший Святослав звернувся до Папи та зазначив, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні – війни, яка щодня приносить смерть і руйнування для народу.

Дослідник історії церкви Анатолій Бабинський підсумовує, якою була реакція світу на слова Папи, чи можливі нові подібні «жести» та чи можна використати цю ситуацію для донесення правди у матеріалі за посиланням.

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