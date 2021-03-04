Ірина Сидоренко. Український стиль у часи пандемії в Італії

Життя диктує модні тренди і пандемії не є винятком. Етнічні маски Ірини Сидоренко не лише захистять від коронавірусної інфекції, але і поліпшать настрій, а значить – імунітет!

Головний атрибут зовнішнього вигляду протягом останнього року – захисна маска. Вона оберігає наше життя, але одночасно ….прикриває усмішки. А без усмішки наша особистість ніби стирається.

Тому, сучасні модниці носять маски, які відповідають їх персональним уподобанням.

Ірина Сидоренко, що мешкає у Римі, створює вишиті маски, із орнаментом близьким серцю кожного українця.

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Ательє вишитих шедеврів

Ірина походить із Тернопільщини. В Україні вона закінчила Київський національний університет технології та дизайну за фахом «Дизайнер одягу».

Особливо їй до вподоби був етнічний одяг, тому вона відкрила власну швейну майстерню.

Замовники зверталися до дизайнера для розробок нових фасонів та пошиття вишиванок для дорослих і дітей.

Етнічне ательє Ірини забезпечувало індивідуальний підхід та створювало нетривіальні сукні та сорочки, що демонструють вишуканий смак та шану до традицій українського народу.

«Специфіка вишиванок у тому, що вони повинні бути і красивими, і комфортними одночасно – розповідає Ірина – Тому важливо правильно підібрати тканину. Особливий підхід є до вишивки бісером. Майстерність кравчині полягає у тому, щоб вироби із такою оздобою не обтяжували вибір і гарно лежали».

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Український стиль у часи пандемії

Життя склалося так, що Ірина Сидоренко переїхала в Італію. Вона привезла із собою свою вправність та швейні машини.

Із початком коронавірусної пандемії і дефіциту захисних масок, Ірина почала шити їх своїм знайомим.

«Якось я подумала: можливо українцям в Італії будуть до вподоби вишиті маски». – пригадує Ірина.

Кравчиня взялася за реалізацію своєї ідеї.

Її етнічні маски, зроблені на замовлення, знайшли попит по усій Італії. «Найбільш моє замовлення прийшло від українських модниці із Толентіно» – задоволена Ірина.

Мабуть у цьому невеликому містечку в регіоні Марке українок видно здалеку. Вони не лише захищають від інфекції, але і поліпшують настрій, а значить й імунітет!

Маски багаторазові, їх можна прати і прасувати. Вони прикрашені декоративним українським орнаментом, а всередині є захисний фільтр TNT.

Вироби Ірини були представлені на цьогорічному благодійному різдвяному ярмарку у Римі.

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Мрія – створити власний бренд

Ірина Сидоренко бачить своє майбутнє в Італії та планує застосувати свої вміння тут.

У планах – створення власного бренду “ANIRI Fashion”, спеціалізованого на індивідуальному пошитті вишиванок.

На додаток до кількох швейних, майстриня планує придбання вишивальної машини.

«Я не люблю «ширпотреб». Важаю, що сфері мистецтва, важливим є захоплення роботою, тоді твої вироби будуть особливими. Техніці можна навчитися, а от майстерності – ні» – констатує вона.

Якщо ви бажаєте замовити вишиті маски Ірини, звертайтеся на Instagram, або Facebook.

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