Українка з Іспанії написала книгу про заробітчанство

Олена Косенко-Каб’юк з Іспанії написала книгу «Злотий, долар, євро. Історія незаплаканої заробітчанки», в якій подекуди з сумом, подекуди з гумором та самокритикою описала життя українських трудових мігрантів за кордоном.

Детальніше про свою книгу авторка розповідає в серії відеороликів на сторінці «Історія незаплаканої заробітчанки» в Facebook, де також читає уривки з видання.

Як повідомила Олена Косенко-Каб’юк в соцмережі, її роман вийшов друком у травні цього року. «Зовсім недавно була надрукована книга «Злотий, долар, євро. Історія незаплаканої заробітчанки». Сподіваюсь, що вона знайде своїх читачів і стане їм потрібною і близькою», – зазначила з цієї нагоди авторка.

«Одне із можливих завдань цієї книги полягає у тому, щоб ми могли себе побачити як у дзеркалі, усвідомити наші сильні й слабкі сторони. І якщо слабкі сторони знайдені, діагноз поставлено, треба починати посилення слабких сторін. Будемо працювати разом, щоб стати сильною нацією», – додала Олена Косенко-Каб’юк.

За її словами, на зазначеній вище сторінці у Facebook «можна написати враження від книги, розповісти свою заробітчанську історію – неповторну і таку схожу на тисячі й тисячі інших історій».

У публікації для газети «День», розповідаючи про свою книгу, Олена Косенко-Каб’юк зазначила: «Кілька перших років за кордоном заробітчани хапають усю роботу, на яку можуть натрапити, і працюють удень, увечері, вночі, в суботу, в неділю, аби лише збільшувалась купка грошей. Але потім, з роками, приходить усвідомлення, що гроші — то не все. Що роки минають безслідно і що варто відчувати задоволення не лише від грошей, а ще й від зелені дерев, від піднесеної пісні вітру, від нових міст та краєвидів, від зустрічі з друзями, яких не бачиш роками, з батьками, які щораз більше потребують твого тепла. Настає момент, коли хочеться усвідомити, як ти живеш, що залишаєш за плечима. Хочеш усвідомити, частиною якого народу ти є. І думаєш, чому твій народ є саме таким, яким є. Чому цей народ не може добре жити вдома і їде світ за очі?».

Читайте також: ЗАРОБІТЧАНАМ ВІДМОВЛЯЮТЬ У СУБСИДІЯХ НА ЖИТЛО В УКРАЇНІ

В результаті з’явилася книжка, в якій Олена Косенко-Каб’юк зафіксувала своє і не тільки своє закордонне життя.

«Назва книжки – «Злотий, долар, євро. Історія незаплаканої заробітчанки». Найголовніше слово у назві — «незаплакана». Чомусь українці дуже люблять тужити, плакати, сумувати. Читала вірші наших заробітчанок. То не вірші, то жалоби. Я не люблю суму і жалоб. Якщо життя нам дає лимон, то треба не кривити обличчя від квасного, а із квасного зробити лимонад. От я й написала про життя українців десь із сумом, десь із гумором, десь із самокритикою», – розповіла авторка.

Вона зазначила, що порівнювала українців з поляками, іспанцями, румунами, латиноамериканцями. «Від порівняння ми подеколи виграємо, подеколи програємо. Сподіваюсь, що книжок про наше життя не в Україні буде ще не одна. Гадаю, що настав час збирати каміння», – додала Олена Косенко-Каб’юк.

Як зазначається в соцмережі, авторка народилася на Луганщині, молодість провела на Буковині. Емігрувала до Іспанії в 2002 році, але продовжувала цікавитися життям в Україні та підтримувати співвітчизників, створивши разом із чоловіком Асоціацію українців у провінції Астуріас. Асоціація підтримувала Майдан, а потім добровольців, що захищали Україну від російської агресії.

Під час проживання за кордоном почала писати статті про життя українців в Іспанії. Веде особистий блог.

Читайте також: СПОВІДЬ ЗАРОБІТЧАНКИ: ВНУКИ НАЗИВАЮТЬ МЕНЕ “БАБУСЯ-БАНКОМАТ”

В описі до книги, зокрема, зазначається: «Ця історія про долю конкретної жінки і водночас про долю тисячі заробітчанок, про Європу зблизька та Україну здалека. Ця історія типова і водночас неповторна, гірка та весела, мудра та наївна – як усе наше життя».

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії