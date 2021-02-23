Футбольний клуб “Аталанта” (Бергамо, Італія) оголосив про трансфер півзахисника ФК “Шахтар” (Донецьк) Віктора Коваленка.

“Шахтар” на своєму сайті також підтвердив, що 24-річний футболіст продовжить кар’єру в Італії.

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Клуби не розголошують деталі угоди, але, за даними сайту Transfermarkt, сума трансферу становить EUR700 тис., контракт із гравцем підписаний на 4,5 року – до 30 червня 2025 року.

Коваленко – вихованець академії ФК “Шахтар”, дебютував у першій команді в сезоні 2014/15. Він провів за клуб у всіх турнірах 200 офіційних матчів, забив 32 м’ячі. У складі “Шахтаря” став володарем 10 трофеїв: по чотири рази вигравав чемпіонат і кубок України, двічі – Суперкубок України.

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В “Аталанті” з липня 2019 року також грає українець Руслан Маліновський.

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