Італійські волонтери в Україні: підтримка дітей, переселенців та ЗСУ у прифронтових регіонах

Українці продовжують надихати світ своєю стійкістю та любов’ю до рідної землі. 5 грудня 2025 року Краматорськ відвідали італійські волонтери на чолі з Роберто Фалетті, які привезли подарунки дітям до Дня Святого Миколая, демонструючи європейцям, що підтримка України – це не лише слова, а конкретні дії.

Італійські волонтери як помічники Святого Миколая

Вперше на святковий захід до дітей у Старому місті завітав сам Святий Миколай у червоному вбранні з білою бородою. Його роль виконував італійський волонтер Роберто Фалетті, який вже 70-й раз відвідує Україну, надаючи допомогу вимушеним переселенцям, дітям та місцевим громадам.

«Я приїжджаю в Україну з 26 лютого 2022 року і переживаю з вами усю цю печаль», – зазначає Роберто.

Разом із командою він привозить гуманітарні вантажі, евакуює людей та тварин із прифронтових регіонів і передає автівки на потреби ЗСУ: 14 позашляховиків, 15 швидких та численні інші автомобілі вже допомогли українцям у зоні бойових дій.

Подарунки дітям та підтримка родин

У Краматорську італійські волонтери вручили подарунки дітям як місцевих мешканців, так і дітей вимушених переселенців. Допомагала волонтерам перекладачка Анна з Одеси, а координаторка проєктів ГО «Громада Старого міста» Ольга організувала прийом дітей відповідно до списків, дбаючи про безпеку та комфорт маленьких гостей.

«Головне для дітей на День Святого Миколая – це подарунки та радість. Ми намагаємося дарувати хоч частинку надії в цей важкий час», – додає Роберто.

Волонтерство як служіння Україні

Роберто Фалетті та його команда відвідують різні регіони України: Донецьку, Харківську, Сумську, Дніпропетровську та інші області, допомагаючи тим, хто найбільше потребує підтримки. Волонтерство включає не лише гуманітарну допомогу, а й турботу про тварин – Роберто приютив собаку загиблого військового з Бахмута, яка тепер живе в Італії.

«Я навчився у вас любові до своєї землі та свободи. Це те, що ми, європейці, не завжди розуміємо. Свободу треба завойовувати та зберігати», – підкреслює Роберто.

Плани волонтерів на майбутнє

З місією Святого Миколая Роберто та команда планують продовжити мандрівку Україною до 14 грудня, відвідуючи прифронтові та інші міста, розповсюджуючи подарунки та надію серед дітей та родин.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.