Італія випустила перший сучасний словник української мови

Міланське видавництво Hoepli випустило перший друкований перекладний словник української мови, який враховує особливості нового правопису після реформи 2019 року. Його назва – Dizionario Ucraino-Italiano Hoepli.

Як повідомляє «Радіо Свобода», словник містить понад тисячу сторінок з 132 тисячами слів і значень. Це перша подібна робота такого обсягу з української мови в західній лексикографії. На складання словника пішло 7 років.

Авторка і укладачка українсько-італійського словника Олена Пономарева, професор римського університету “Ла Сапієнца” стверджує, що для Італії така подія прецедент, оскільки в країні в такому обсязі, в основному, випускають словники з англійської, французької, німецької та інших популярних мов.

Словник підійде як студентам, так і перекладачам. Він охоплює літературну і розмовну лексику, жаргони, сленг, просторічні й фольклорні вислови. Особливий акцент в ньому зроблений на науково-технічну, економічну, політичну і художню лексику. По суті це великий академічний словник.

В Італії словник вийшов тиражем у тисячу примірників. Також є його електронна версія. Її можуть купити всі охочі. Друкований екземпляр продається тільки в Італії. Словник є першою частиною проєкту і незабаром планується створення другої частини – італійсько-української версії.

Нагадаємо, що оксфордський словник доповнили більше 100 кінотермінами.

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