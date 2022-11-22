Італія на боці України, що зазнала російської агресії. Запрошуємо на Український день у Тоді

У місті Тоді, що поблизу Перуджі, в італійському регіоні Умбрія, пройде день, присвячений Україні «За вашу і нашу Свободу. На боці України, що зазнала російської агресії».

Захід приурочено до 90-ї річниці Голодомору 1932-1933 років. У заходах візьмуть участь громадські діячі, політики, італійські та українські науковці та дипломатичні представники України в Італії.

У його рамках, у першій половині дня, о 10,00, відбудеться презентація книги Даріо Фертіліо та Олени Пономаревої «Листи із Донбасу».

Із вітальним словом до учасників заходу звернеться АНТОНІО РУДЖАНО, Мер міста Тоді та ДЖОВАННІ ПАЧЕ, Президент Ротарі Клуб Тоді.

Виступатимуть та свідчитимуть:

• АНДРІЙ ЮРАШ Надзвичайний і повноважний посол України при Святому Престолі

• ФЕДЕРІГО АРДЖЕНТЬЄРІ Університет Джона Кебота

• ДАРІО ФЕРТІЛІО Державний університет Мілана

• ОЛЕНА ПОНОМАРЕВА Університет «Ла Сап’єнца» у Римі

• ДАВИД ВОДЯНЧУК переселенець з Ірпеня

• ЯРОСЛАВ МОШКОЛА МЗС України

• ЕТТОРЕ ЧІНЕЛЛА Університет Павії

• МАРІАННА СОРОНЕВИЧ, головний редактор «Української газети» в Італії

• Світлана СЛАВКОВА Університет Болонії

• ТЕТЯНА СМІТ блогер із Білорусі

У другій половині дня о 16,00, у Тоді презентуватимуть віршовану композицію Даріо Фертіліо та Олени Пономаревої «Діти Азовсталі», натхненну відомим «Kindertotenlieder» Густава Малера, у яких жертви трагічної облоги «Азовсталі» у Маріуполі розповідають про свою долю і надії на Воскресіння.

Український день у Тоді пройде під патронатом Посольств України в Італії та при Святому Престолі, мерії міста Тоді та Ротарі клубу Тоді.

Чекаємо вас 27 листопада 2022 у залі засідань мерії міста Тоді, за адресою Piazza del Popolo, 29, Todi PG.

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