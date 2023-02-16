16-річний український біженець виступатиме за італійськеий ФК “Лаціо”

16-річний український півзахисник Максим Лехів виступатиме за італійський “Лаціо”. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. До Італії Максим Лехів прибув після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

Від початку повномасштабного російського вторгнення декілька українських юніорів влаштувалися до академій провідних клубів Європи. До прикладу, 15-річний Іван Струк потрапив до структури англійського “Челсі”, а 17-річний Данило Кревсун – німецької “Боруссії” Дортмунд.

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Зі свого боку, вихованець ФК “Львів” Лехів від початку війни опинився в Італії. За кордоном він пройшов відбір до юнацької команди столичного “Лаціо” й гратиме за клуб на рівні команди U17.

У системі ФК “Львів” Лехів, зокрема, загравався й за команду U19. Український клуб вже привітав вихованця з переходом до італійської академії.

Після успішного проходження Максимом відбору до “Лаціо” йому присвятили сюжет на італійському каналі Rai Gulp. У новому випуску соціального шоу Offside Racism українець зустрівся з лідером першої команди римського клубу, нападником збірної Італії Чіро Іммобіле.

Команда “Лаціо” U17 наразі посідає друге місце в таблиці своєї групи в національному юнацькому чемпіонаті. У 17 матчах юніори столичного клубу здобули 14 перемог та ведуть боротьбу за перше місце із сусідами з “Роми”.

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