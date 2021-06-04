18-річний український велогонщик показав відмінний результат на Giro d’Italia

18-річний український гонщик Androni Giocattoli-Sidermec Андрій Пономар фінішував на 67-му місці в генеральній класифікації престижної 3-тижневої велогонки Джиро д’Італія.

Для Пономара Джиро стало дебютною гонкою такого рівня. Своєю участю він переписав історію «Джиро д’Італія”: 18-річний велогонщик з Чернігова встановив рекорд і став наймолодшим фінішером Giro d’Italia за останні 93 роки.

З 8 по 30 травня Андрій проїхав 21 етап, сумарна дистанція якого — 3 411 кілометрів. Пономар на Джиро кілька разів відбирався в відрив дня, а його найкращим результатом стало 18-е місце на 18-му етапі з фінішем в Страделле. На подолання усього кілометражу йому знадобилося 89 годин 36 хвилин та 1 секунда.

У молодіжній класифікації Пономар посів 17-е місце, а його команда стала 19-ю у командному заліку.

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Володарем рожевої майки переможця генерального заліку на Джиро д’Італія став колумбієць з INEOS Grenadiers Еган Арлі Берналь.

Андрій був єдиним представником від України на змаганнях і змусив увесь світ заговорити про Україну своїми вражаючими результатами!

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