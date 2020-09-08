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29 вересня в Італії почнеться апеляційний суд Віталія Марківа

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що суд Італії 29 вересня почне розглядати апеляцію на вирок військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу. “29 вересня має відбутися судове засідання у справі нашого бійця Національної гвардії Марківа. Це надзвичайно драматичний процес. Ми вважаємо обвинувачення, що висунуті Віталію, необґрунтованими”, – сказав Кулеба.

За його словами, Україна працює з італійською стороною над цим питанням, а консули надають постійну підтримку Марківу у процесі судового розгляду.

“Я звернувся до міжнародних правозахисних організацій, щоб запросити їх здійснювати моніторинг цього судового процесу, аби запобігти можливим порушенням чи некоректним інтерпретаціям фактів, пов’язаних із цією справою, а також здійснювати фіксування можливих фактів тиску на суд з метою підтвердження обвинувального вироку. Я сподіваюся, що міжнародні правозахисники почують наш заклик, долучаться до цієї справи і, зрештою, ми матимемо об’єктивний вирок, який подарує Віталію заслужену свободу”, – повідомив Кулеба.

Нагадаємо, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за інспірованим звинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року під час бойових дій сил АТО із бойовиками Гіркіна у Слов’янську.

За свідченнями українських військових, Марків не причетний до загибелі Андреа Рокеллі. У гвардійському підрозділі тоді не було важкої зброї, а саме мінометів, вогнем з яких міг бути вбитий іноземний фотограф, який перебував на позиціях проросійських бойовиків і умисно наражав себе на небезпеку, попри офіційні застереження посольства Італії не їхати в зону бойових дій.

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