365 днів стійкості: заходи в Італії до роковин великої війни в Україні

У роковини повномасштабного вторгнення росії українці об’єднуються, щоб знову привернути увагу світової громадськості до війни. Мирні марші, маніфестації та молитовні заходи відбудуться у різних містах Італії.

Понад 50 міст приєдналися до акції “365 днів стійкості у війні, що триває 9 років”. Ось добірка заходів у різних містах.

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24 лютого у ЛАМЕЦІЯ ТЕРМЕ відбудеться молитовний захід на підтримку України “Ми тут і зараз”. Запрошуємо о 19.00 в церкві Santa Maria delle Grazie.

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Мітинг проти вторгнення Росії в Україну у📍МАНТОВІ “Стоп геноцид”. У суботу 25 лютого на площі Сорделло.

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“1 рік супротиву 9 років війни” мітинг заходи в 📍 УДІНЕ

24 лютого з 10.00 до 20.00 фотовиставка на пам’ять жертв війни на Лоджі Ліонелло.

26 лютого о 15.00 мітинг на площі ХХ Сеттембре.

🇺🇦 🇮🇹

У п’ятницю 24 лютого у 📍 ЛІВОРНО відбудеться інавгурація асоціації “Ucraina nel cuore”. Хоча в їх афіші не вказано, що захід присвячений річниці війни, враховуючи дату обрану у яку він проводитиметься, цієї теми не оминуть.

Приходьте на 17.00 у конференц-залу на вул Scali Finocchietti 4.

Деталі заходу на афіші.

🇺🇦 🇮🇹

У суботу 24 лютого у 📍 ЛІВОРНО відбудеться мітинг на підтримку українського народу. Запрошуємо усіх на муніципальну площу з 16.00 до 18.00.

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 БРЕШІ пройде мітинг та факельна хода “365 днів”. Приходьте 24 лютого о 19.00 на площу Гарібальді.

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 ПЕЗАРО відбудеться мітинг “Світло для України”. Приходьте 24 лютого о 18.00 на

Piazza Lazzarini.

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 КУНЕО 23 лютого мітинг “КУНЕО для України” почнеться о 18.00 площа Аудіфредді.

🇺🇦 🇮🇹

Маніфестація у 📍 ФАНО за участі мерії міста та місцевої громади відбудеться 23 лютого о 17.00 відбудеться маніфестація на площі Piazza XX Settembre. Подія тут.

🇺🇦 🇮🇹

На площі ХХ Сеттембре в 📍 у ФАНО пройде мітинг “За вашу і нашу свободу”. 25 лютого о 17.00

🇺🇦 🇮🇹

У місті 📍 ПРАТО готується мітинг на підтримку українського народу. 25 лютого з 15.00 по 17.00 на площі Муніципалітету.

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 ПАЛЕРМО відбудеться мітинг на площі Політеама 24 лютого о 16.00.

🇺🇦 🇮🇹

Мітинг у 📍 КАТАНІЇ 24 лютого о 18.00 на площі Університету.

🇺🇦 🇮🇹

Мітинг у 📍 МЕССІНІ 25 лютого о 17.00 на площі Уніоне Еуропеа (напроти муніципалітету).

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 КОСЕНЦІ 24 лютого о 17.00 відбудеться вечір присвячений річниці російсько-української війни. Запрошуємо у Casa della Memoria за адресою вул S. Francesco di Sales, 5, 00165 Roma RM.

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 КРОТОНЕ (Калабрія) 26.02.23 о 16.30 відбудеться мітинг “Світло переможе темряву”, а о 17.30 – факельна хода з площі Кастелло до площі Резістенца.

🇺🇦 🇮🇹

📍 ГЕНУЇ маніфестація “Ми не самі” відбудеться 24 лютого із серією заходів. О 15.00 та 18.00 служба Божа у церкві св. Степана. О 18.30 факельна хода із площі св. Стефано до площі Де Феррарі. Деталі на афіші

🇺🇦 🇮🇹

У п’ятницю 24 лютого у залі Арренго мерії міста 📍 ФЕРРАРА відбудеться захід “Ціна свободи. – Рік війни на порозі Європи”. Початок о 17.00

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 КОППАРО (провінція Феррари) відбудеться мітинг та хода за мир в Україні за участі мера міста. Приходьте 24 лютого на центральну муніципальну площу о 15.00.

🇺🇦 🇮🇹

25 лютого у 📍 ФОРЛІ відбудеться мітинг на підтримку українського народу. Приходьте на площу Саффі о 17.00.

🇺🇦 🇮🇹

24 лютого у📍 КАЛЬЯРІ о 16.00 на площі Віттіме ді Мобі повну збереться мітинг на підтримку України.

🇺🇦 🇮🇹

Українська громада у 📍 НОВАРІ запрошує на мітинг “Рік повномасштабної війни”, що відбудеться 24 лютого о 15.00 на площі Дуомо.

🇺🇦 🇮🇹

В 📍 ПОРТОГРУАРО відбудеться мітинг на підтримку України, 26 лютого о 10.30 на площі Республіка.

🇺🇦 🇮🇹

📍 ВАЛДАНЬЙО 24 лютого на молитву за Мир в Україні. Церква Марія матір церкви о 20.00

🇺🇦 🇮🇹

📍 АРЗІНЬЯНО 24 лютого на молитву за Мир у катедральному соборі Дуомо Дей органісті о 19.30.

🇺🇦 🇮🇹

📍ПАДОВА 26 лютого, площа Кавур о 15.00 мітинг “Усі ми українці”

🇺🇦 🇮🇹

📍ВЕРОНА, 26 лютого, площа Бра о 14.00 “Усі ми українці”

🇺🇦 🇮🇹

📍 ВІЧЕНЦА 24 лютого на молитву за Мир в Україні. Церква св. Джузеппе о 20.45.

🇺🇦 🇮🇹

📍ВІЧЕНЦА, 26 лютого, площа Дей Сіньйорі о 15.00 “Усі ми українці”

🇺🇦 🇮🇹

До річниці спротиву українського народу у неділю 26 лютого 2023 о 15.00, у 📍 ВЕНЕЦІЇ пройде хода «Рік нашого спротиву». Хода рушить від Piazzale Roma – до Campo Dell’Erbaria.

🇺🇦 🇮🇹

📍ТРЕВІЗО 26 лютого, площа Дей Сіньйорі о 15.00 “Усі ми українці”

🇺🇦 🇮🇹

Мітинг у 📍 БАРІ до річниці російського вторгнення на територію України. 24 лютого о 17.00 на площі Сан Фернандо (вулиця Спарано) згадуватимуть жертв російської агресії;

🇺🇦 🇮🇹

26 лютого у БАРІ з 11.00 на дорозі Феррарезе пройде День солідарності і подяки друзям України.

🇺🇦 🇮🇹

Мітинг у 📍 САН ДОНА ІН П’ЯВЕ. “365 днів повномасштабного вторгнення 9 років війни” 24 лютого о 18.00 молитва коло катедрального собору Дуомо, 18.30 скорботна хода до площі Незалежності.

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 ФЛОРЕНЦІЇ 24 і 25 лютого з 15.00 до 18.00 мітинг пройде на площі Santa Maria Novella.

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 МОДЕНІ пройде мітинг “365 днів стійкості”. Захід пройде біля вежі Гірландіна

24 лютого о 19:00.

🇺🇦 🇮🇹

Факельна хода в 📍 НЕАПОЛІ “Свтло для України” 23 лютого 2023, з 16,00 по 20,00 З площі Гарібальді до пдощі Плебісциту.

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 НЕАПОЛІ молитва за перемогу та панахида за померлими у війні, відбудеться 24 лютого о 15.00 у церкві за адресою вулиця Дей Трібуналі 227.

🇺🇦 🇮🇹

Маніфестація і хода в 📍 ТУРИНІ “9 років війни 365 днів стійкості”. 26 лютого о 15.00 початок з площі Вітторіо Венето.

🇺🇦 🇮🇹

Факельна хода у 📍 РИМІ “Світло для України” у п’ятницю 24 лютого о 18.30 коло Посольства Росії в Італї (метро Castro Pretorio)

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 РИМІ, у суботу 25 лютого у чудовій бібліотеці “Casa del Parco” відбудеться презентація книги “В очах (українських) дітей”

Запрошуємо на вул della Pineta Sacchetti, 78, 78, Roma. Початок о 17.00.

🇺🇦 🇮🇹

В неділю, 26 лютого 2023 року о 15:00 в 📍 РИМІ, хода через центр Риму, від площі Республіки, по вулиці Кавур та Імператорських Форумах до площі Мадонна ді Лорето

🇺🇦 🇮🇹

Факельна хода у 📍 РІМІНІ. 24 лютого о 18.00 зустріч коло арки Аугусто.

🇺🇦 🇮🇹

У місті 📍 МОДІКА (Сицилія) проходитиме маніфестація 24 лютого о 15:00, приурочена річниці повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну на площі Фальконе-Борселіно у Барічентро.

🇺🇦 🇮🇹

У📍 МІЛАНІ 25 лютого на Замковій площі відбудеться хода до річниці повномасштабного вторгнення відбудеться хода до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Початок о 16.00 Piazza del Castello.

🇺🇦 🇮🇹

Марш у 📍 МІЛАНІ. «Рік опору» У неділю, 26 лютого 2023 року о 15:00. Марш пройде з центрального вокзалу Мілана до площі Дуомо. Деталі тут: https://www.facebook.com/events/3448885998690814/

🇺🇦 🇮🇹

Мітинг у 📍 ВІЧЕНЦІ. “365днів тероризму” – 26 лютого 2023б 11,30 – 13,30 на площі Dei Signori

🇺🇦 🇮🇹

Маніфестація-хода у 📍 БОЛОНІЇ. 25 лютого з 16.30 до 18.30. Хода бере початок з площі Scslinsta del Pincio (біля автовокзалу) пройде про вулиці Indipendenza і зупинеться на І piazza Maggiore, Nettuno де пройте мітинг.

🇺🇦 🇮🇹

Мітинг у 📍 АНКОНІ. Приходьте 24 лютого о 18.00 у Informagiovaniза адресою Piazza Roma, 1, 60121 Ancona AN.

https://facebook.com/events/s/per-la-nostra-e-vostra-liberta/590637595823262/

🇺🇦 🇮🇹

Піша хода в 📍 АНКОНІ “9 років війни в Україні, 1рік повномасштабної війни”.

26 лютого 2023 о 10.00 початок із площі Риму до вулиці Кавур.

🇺🇦 🇮🇹

Маніфестація у місті 📍 РЕДЖО ЕМІЛІЯ “Рік нашого супротиву”.

Виходьте 26 лютого на площу “Martiri del 7 luglio”. О 15.00 відбудеться маніфестація за мир і справедливість в Україні.

🇺🇦 🇮🇹

Факельна хода у 📍 СОВЕРАТО “За свободу, справедливість мир, стійкість”, 25 лютого 2023 о 18.00 початок із площі Maria Ausiliatrice.

Просимо всіх українців прийти на маніфестації у їх місті. Афіші заходів знайдете тут.

Маріанна Сороневич

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