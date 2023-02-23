365 днів стійкості: заходи в Італії до роковин великої війни в Україні

У роковини повномасштабного вторгнення росії українці об’єднуються, щоб знову привернути увагу світової громадськості до війни. Мирні марші, маніфестації та молитовні заходи відбудуться у різних містах Італії.
Понад 50 міст приєдналися до акції “365 днів стійкості у війні, що триває 9 років”. Ось добірка заходів у різних містах.
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24 лютого у ЛАМЕЦІЯ ТЕРМЕ відбудеться молитовний захід на підтримку України “Ми тут і зараз”. Запрошуємо о 19.00 в церкві Santa Maria delle Grazie.
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Мітинг проти вторгнення Росії в Україну у📍МАНТОВІ “Стоп геноцид”. У суботу 25 лютого на площі Сорделло.
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“1 рік супротиву 9 років війни” мітинг заходи в 📍 УДІНЕ
24 лютого з 10.00 до 20.00 фотовиставка на пам’ять жертв війни на Лоджі Ліонелло.
26 лютого о 15.00 мітинг на площі ХХ Сеттембре.
🇺🇦 🇮🇹
У п’ятницю 24 лютого у 📍 ЛІВОРНО відбудеться інавгурація асоціації “Ucraina nel cuore”. Хоча в їх афіші не вказано, що захід присвячений річниці війни, враховуючи дату обрану у яку він проводитиметься, цієї теми не оминуть.
Приходьте на 17.00 у конференц-залу на вул Scali Finocchietti 4.
Деталі заходу на афіші.
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У суботу 24 лютого у 📍 ЛІВОРНО відбудеться мітинг на підтримку українського народу. Запрошуємо усіх на муніципальну площу з 16.00 до 18.00.
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У 📍 БРЕШІ пройде мітинг та факельна хода “365 днів”. Приходьте 24 лютого о 19.00 на площу Гарібальді.
🇺🇦 🇮🇹
У 📍 ПЕЗАРО відбудеться мітинг “Світло для України”. Приходьте 24 лютого о 18.00 на
Piazza Lazzarini.
🇺🇦 🇮🇹
У 📍 КУНЕО 23 лютого мітинг “КУНЕО для України” почнеться о 18.00 площа Аудіфредді.
🇺🇦 🇮🇹
Маніфестація у 📍 ФАНО за участі мерії міста та місцевої громади відбудеться 23 лютого о 17.00 відбудеться маніфестація на площі Piazza XX Settembre. Подія тут.
🇺🇦 🇮🇹
На площі ХХ Сеттембре в 📍 у ФАНО пройде мітинг “За вашу і нашу свободу”. 25 лютого о 17.00
🇺🇦 🇮🇹
У місті 📍 ПРАТО готується мітинг на підтримку українського народу. 25 лютого з 15.00 по 17.00 на площі Муніципалітету.
🇺🇦 🇮🇹
У 📍 ПАЛЕРМО відбудеться мітинг на площі Політеама 24 лютого о 16.00.
🇺🇦 🇮🇹
Мітинг у 📍 КАТАНІЇ 24 лютого о 18.00 на площі Університету.
🇺🇦 🇮🇹
Мітинг у 📍 МЕССІНІ 25 лютого о 17.00 на площі Уніоне Еуропеа (напроти муніципалітету).
🇺🇦 🇮🇹
У 📍 КОСЕНЦІ 24 лютого о 17.00 відбудеться вечір присвячений річниці російсько-української війни. Запрошуємо у Casa della Memoria за адресою вул S. Francesco di Sales, 5, 00165 Roma RM.
🇺🇦 🇮🇹
У 📍 КРОТОНЕ (Калабрія) 26.02.23 о 16.30 відбудеться мітинг “Світло переможе темряву”, а о 17.30 – факельна хода з площі Кастелло до площі Резістенца.
🇺🇦 🇮🇹
📍 ГЕНУЇ маніфестація “Ми не самі” відбудеться 24 лютого із серією заходів. О 15.00 та 18.00 служба Божа у церкві св. Степана. О 18.30 факельна хода із площі св. Стефано до площі Де Феррарі. Деталі на афіші
🇺🇦 🇮🇹
У п’ятницю 24 лютого у залі Арренго мерії міста 📍 ФЕРРАРА відбудеться захід “Ціна свободи. – Рік війни на порозі Європи”. Початок о 17.00
🇺🇦 🇮🇹
У 📍 КОППАРО (провінція Феррари) відбудеться мітинг та хода за мир в Україні за участі мера міста. Приходьте 24 лютого на центральну муніципальну площу о 15.00.
🇺🇦 🇮🇹
25 лютого у 📍 ФОРЛІ відбудеться мітинг на підтримку українського народу. Приходьте на площу Саффі о 17.00.
🇺🇦 🇮🇹
24 лютого у📍 КАЛЬЯРІ о 16.00 на площі Віттіме ді Мобі повну збереться мітинг на підтримку України.
🇺🇦 🇮🇹
Українська громада у 📍 НОВАРІ запрошує на мітинг “Рік повномасштабної війни”, що відбудеться 24 лютого о 15.00 на площі Дуомо.
🇺🇦 🇮🇹
В 📍 ПОРТОГРУАРО відбудеться мітинг на підтримку України, 26 лютого о 10.30 на площі Республіка.
🇺🇦 🇮🇹
📍 ВАЛДАНЬЙО 24 лютого на молитву за Мир в Україні. Церква Марія матір церкви о 20.00
🇺🇦 🇮🇹
📍 АРЗІНЬЯНО 24 лютого на молитву за Мир у катедральному соборі Дуомо Дей органісті о 19.30.
🇺🇦 🇮🇹
📍ПАДОВА 26 лютого, площа Кавур о 15.00 мітинг “Усі ми українці”
🇺🇦 🇮🇹
📍ВЕРОНА, 26 лютого, площа Бра о 14.00 “Усі ми українці”
🇺🇦 🇮🇹
📍 ВІЧЕНЦА 24 лютого на молитву за Мир в Україні. Церква св. Джузеппе о 20.45.
🇺🇦 🇮🇹
📍ВІЧЕНЦА, 26 лютого, площа Дей Сіньйорі о 15.00 “Усі ми українці”
🇺🇦 🇮🇹
До річниці спротиву українського народу у неділю 26 лютого 2023 о 15.00, у 📍 ВЕНЕЦІЇ пройде хода «Рік нашого спротиву». Хода рушить від Piazzale Roma – до Campo Dell’Erbaria.
🇺🇦 🇮🇹
📍ТРЕВІЗО 26 лютого, площа Дей Сіньйорі о 15.00 “Усі ми українці”
🇺🇦 🇮🇹
Мітинг у 📍 БАРІ до річниці російського вторгнення на територію України. 24 лютого о 17.00 на площі Сан Фернандо (вулиця Спарано) згадуватимуть жертв російської агресії;
🇺🇦 🇮🇹
26 лютого у БАРІ з 11.00 на дорозі Феррарезе пройде День солідарності і подяки друзям України.
🇺🇦 🇮🇹
Мітинг у 📍 САН ДОНА ІН П’ЯВЕ. “365 днів повномасштабного вторгнення 9 років війни” 24 лютого о 18.00 молитва коло катедрального собору Дуомо, 18.30 скорботна хода до площі Незалежності.
🇺🇦 🇮🇹
У 📍 ФЛОРЕНЦІЇ 24 і 25 лютого з 15.00 до 18.00 мітинг пройде на площі Santa Maria Novella.
🇺🇦 🇮🇹
У 📍 МОДЕНІ пройде мітинг “365 днів стійкості”. Захід пройде біля вежі Гірландіна
24 лютого о 19:00.
🇺🇦 🇮🇹
Факельна хода в 📍 НЕАПОЛІ “Свтло для України” 23 лютого 2023, з 16,00 по 20,00 З площі Гарібальді до пдощі Плебісциту.
🇺🇦 🇮🇹
У 📍 НЕАПОЛІ молитва за перемогу та панахида за померлими у війні, відбудеться 24 лютого о 15.00 у церкві за адресою вулиця Дей Трібуналі 227.
🇺🇦 🇮🇹
Маніфестація і хода в 📍 ТУРИНІ “9 років війни 365 днів стійкості”. 26 лютого о 15.00 початок з площі Вітторіо Венето.
🇺🇦 🇮🇹
Факельна хода у 📍 РИМІ “Світло для України” у п’ятницю 24 лютого о 18.30 коло Посольства Росії в Італї (метро Castro Pretorio)
🇺🇦 🇮🇹
У 📍 РИМІ, у суботу 25 лютого у чудовій бібліотеці “Casa del Parco” відбудеться презентація книги “В очах (українських) дітей”
Запрошуємо на вул della Pineta Sacchetti, 78, 78, Roma. Початок о 17.00.
🇺🇦 🇮🇹
В неділю, 26 лютого 2023 року о 15:00 в 📍 РИМІ, хода через центр Риму, від площі Республіки, по вулиці Кавур та Імператорських Форумах до площі Мадонна ді Лорето
🇺🇦 🇮🇹
Факельна хода у 📍 РІМІНІ. 24 лютого о 18.00 зустріч коло арки Аугусто.
🇺🇦 🇮🇹
У місті 📍 МОДІКА (Сицилія) проходитиме маніфестація 24 лютого о 15:00, приурочена річниці повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну на площі Фальконе-Борселіно у Барічентро.
🇺🇦 🇮🇹
У📍 МІЛАНІ 25 лютого на Замковій площі відбудеться хода до річниці повномасштабного вторгнення відбудеться хода до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Початок о 16.00 Piazza del Castello.
🇺🇦 🇮🇹
Марш у 📍 МІЛАНІ. «Рік опору» У неділю, 26 лютого 2023 року о 15:00. Марш пройде з центрального вокзалу Мілана до площі Дуомо. Деталі тут: https://www.facebook.com/events/3448885998690814/
🇺🇦 🇮🇹
Мітинг у 📍 ВІЧЕНЦІ. “365днів тероризму” – 26 лютого 2023б 11,30 – 13,30 на площі Dei Signori
🇺🇦 🇮🇹
Маніфестація-хода у 📍 БОЛОНІЇ. 25 лютого з 16.30 до 18.30. Хода бере початок з площі Scslinsta del Pincio (біля автовокзалу) пройде про вулиці Indipendenza і зупинеться на І piazza Maggiore, Nettuno де пройте мітинг.
🇺🇦 🇮🇹
Мітинг у 📍 АНКОНІ. Приходьте 24 лютого о 18.00 у Informagiovaniза адресою Piazza Roma, 1, 60121 Ancona AN.
https://facebook.com/events/s/per-la-nostra-e-vostra-liberta/590637595823262/
🇺🇦 🇮🇹
Піша хода в 📍 АНКОНІ “9 років війни в Україні, 1рік повномасштабної війни”.
26 лютого 2023 о 10.00 початок із площі Риму до вулиці Кавур.
🇺🇦 🇮🇹
Маніфестація у місті 📍 РЕДЖО ЕМІЛІЯ “Рік нашого супротиву”.
Виходьте 26 лютого на площу “Martiri del 7 luglio”. О 15.00 відбудеться маніфестація за мир і справедливість в Україні.
🇺🇦 🇮🇹
Факельна хода у 📍 СОВЕРАТО “За свободу, справедливість мир, стійкість”, 25 лютого 2023 о 18.00 початок із площі Maria Ausiliatrice.
Просимо всіх українців прийти на маніфестації у їх місті. Афіші заходів знайдете тут.
Маріанна Сороневич
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