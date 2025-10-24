«Arie di Roma Live»: Коли опера зустрічає місто

У Римі представлено новий культурний проєкт, який наближає оперу до громадян. Безкоштовні, доступні та екологічні концерти для інклюзивної та активної культури

15 жовтня 2025 року у Залі Карроцціо на Кампіто́ліо відбулася презентація «Arie di Roma Live» — культурного проєкту, що переносить величну традицію опери у райони VI муніципалітету Риму, перетворюючи периферію на розширену сцену музики, мистецтва та участі. Проєкт поєднує оперу, танець, нарацію та відеопроєкції у мультимедійний та доступний для всіх формат, щоб залучити нову аудиторію до світу опери.

«Arie di Roma Live народився з бажання зблизити оперу з людьми, у місцях, де її не очікують», — пояснила Вероніка Маріка, ідейний натхненник та менеджер проєкту. — «Це запрошення відкрити, наскільки опера може говорити до сучасного глядача, створюючи мости між поколіннями та різними культурами».

Шоу є особливою данинкою «Тосці» Джакомо Пуччіні, опери, дія якої розгортається саме в Римі — між Санта-Андреа-делла-Валле, Палаццо-Фарнезе та Кастель-Сант-Анджело. Нарація, яку веде актор-каронт, проводить глядачів вузькими вуличками папського та рісорджименто Риму, між мистецтвом, політикою та релігією, переплітаючи долі персонажів із долею міста, яке їх надихнуло. Шоу поєднує відомі арії Пуччіні з театральними та хореографічними сценами.

«Такий проєкт — чудовий подарунок для громадян», — зазначив під час презентації радник Римської столиці Федеріко Рокка. — «Наблизити оперу до периферії означає зробити культуру правом, а не привілеєм, зміцнюючи почуття спільноти та ідентичність Риму як столиці культури для всіх».

Заплановано чотири вистави, усі з безкоштовним входом за попереднім бронюванням. Перші три відбудуться у Театрі Тор Белла Монака:

Вівторок, 21 жовтня, 18:00

Середа, 22 жовтня, 11:00 (для учнів Istituto Comprensivo Villaggio Prenestino)

Середа, 22 жовтня, 18:00

Четвертий і останній захід відбудеться неділя, 14 грудня, 16:30 у парафії Санта-Едіт Штайн (Торре Анджела), яка має активну культурну програму, у рамках якої відбудеться також Christmas edition «Arie di Roma Live».

«Музика, особливо опера, — це форма молитви, яка перетинає кордони віри. Прийняти «Arie di Roma Live» у нашій громаді означає створювати зв’язки, генерувати діалог та відкривати духовний вимір мистецтва», — зазначив Дон Франческо, настоятель Санта-Едіт Штайн.

У складі артистичного ансамблю — виконавці міжнародного рівня: Емануела Д’Альтеріо (сопрано), Анджело Форте (тенор), Козета Пріфті (класична піаністка), Леонардо П’єтрині (актор та наратор), а також танцюристи.

«Ми хочемо показати, що опера та балет не віддалені від сучасної мови, а можуть взаємодіяти з нею безпосередньо та захопливо, поєднуючи емоції та участь», — зазначив П’єро Моріко́ні, режисер і хореограф шоу.

Серед партнерів проєкту — Associazione Spirit Romanesc, яка просуває румунську культуру у діалозі з італійською.

«Для румунської громади VI муніципалітету «Arie di Roma Live» — це цінна нагода для зустрічі, участі та культурного розвитку. У регіоні, де проживає одна з найбільших румунських спільнот столиці (44,4% іноземців — румуни), такі ініціативи сприяють міжкультурному діалогу та обміну цінностями через універсальну мову музики», — зазначила Дана Йоана Міхалаче, президент Associazione Spirit Românesc.

Всі вистави відбуваються у доступних екологічним транспортом локаціях: громадським транспортом, пішки або на велосипеді.

Доїзд до Театру Тор Белла Монака: METRO A (ст. Anagnina) → BUS 20, зупинка Cambellotti / METRO C, ст. Torre Angela → BUS 20, зупинка Cambellotti

Доїзд до Парафії Санта-Едіт Штайн: METRO C, ст. Torre Angela/Due Leoni/Grotte Celoni → BUS 20-057

Проєкт під патронатом Roma Capitale — Assessorato alla Cultura, переможець Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum 2025, фінансується ЄС у рамках Next Generation EU для великих туристичних заходів у рамках PNRR (M1C3 – Investimento, 4.3 – Caput Mundi), реалізується у співпраці з SIAE. Відповідальна організація: Marketing Much More.

Інформація та бронювання: https://ariediroma.it/live

Театр Тор Белла Монака – Sala Piccola

Via Bruno Cirino, 5 – Roma

Вівторок, 21 жовтня 2025 – 18:00 | Вхід безкоштовний за бронюванням

Середа, 22 жовтня 2025 – 18:00 | Вхід безкоштовний

Парафія Santa Edith Stein

Via Siculiana, 160 – Roma

Неділя, 14 грудня 2025 – 16:30 | Вхід за запрошенням

