“Contact2U”. Український місточок між Дніпром та Римом

Багато тих, хто після початку повномасштабної війни знайшов притулок в Італії, намагаються налагодити своє життя, освоїтися в країні з іншою мовою, звичаями та культурою. Знайти себе в новому середовищі багатомільйонного Рима допомагає міжнародний проєкт “Contact2U”.

Його основною ідеєю – зібрати українську спільноту для спілкування і взаємної підтримки, шляхом створення горизонтальних зав’язків та нетворкінгу.

Коло витоків проєкту стояли чудові жінки, які приїхали в Італію у різний час та перекинули місточок між двома країнами.

Світлана Лук’янченко – засновниця та куратор проєкту, двічі біженка, спочатку – переселенка із Луганська, а потім – із Дніпра. Із 2022 року у команді із Романом Кандібуром, Світлана працювала над підтримкою внутрішніх переселенців в Україні у проєкті «Сила майбутнього», а далі – перенесла свій досвід в Італію. Їх спільний проєкт “Contact2U”, набувши міжнародного характеру, зараз паралельно проходить і в Дніпрі, і в Римі.

Світлана Ковальська, голова «Асоціації українських жінок працівниць» із багаторічним досвідом імміграції та проведення численних соціально-культурних заходів в Італії, надала організаційну підтримку та забезпечила підтримку римських благодійних товариств.

Психолог Олена Беднарчук, на групових та індивідуальних зустрічах, допомагає жінкам знайти внутрішній ресурс для опрацювання психологічних наслідків травмуючих подій та імміграції.

Проєкт започатковано у січні 2023, він триватиме до кінця вересня. На римські зустрічі, спілкування і воркшопи приходять українці нової хвилі, які приїхали в Римі після російського вторгнення, а також ті, хто уже давно живе в Італії.

Найяскравішим цьогорічним заходом став виступ Українського плейбек театру із Берліна.

Як живуть українки у Римі? Як шукають роботу? Як підтримують зв’язки з Україною? Що відбувається у їх душі? Під час вистави глядачі ділилися особистими історіями, а досвідчені актори відтворювали їх на сцені, озвучучи глибинне слухання, емоції та почуття. Навіть жахливі історії, підсвічувалися на позитивних аспектах.

Доведено, що цей інструмент допомагає подолати важкий травматичний досвід. Коли люди діляться своїми історіями, вони заглиблюються у внутрішній світ. Спілкування переходить на глибинний рівень духовних процесів. Сам факт розповіді має терапевтичний ефект.

Проєкт “Contact2U” зібрав людей з усієї України, від Сходу до Заходу, стираючи грані між давніми та теперішніми іммігрантами, наближаючи їх.

Досвід в усіх різний, та ми разом, бо ми – Українці.

Раді бачити усіх у нашому колі. У майбутньому планується проведення інших українських, та спільних з італійцями заходів. Запрошуємо приєднатися до ФБ сторінки Українська спільнота в Римі. “Contact2U”

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