Folk Dance. Запальний український танок у серці Мілана

Нещодавно, відкривши Facebook, я із захопленням побачила відео дівчат в українських костюмах, які танцювали на площі перед міланським Дуомо.

Яскраві стрічки на віночках граційно розвівалися в ритмі музики, а червоні чобітки летіли над землею.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Разом зі мною, їх танцем захопилася вся Італія. Тож, я вирішила познайомитися ближче із цим колективом.

Гурт «Folk Dance» було створено в Мілані Оленою Громик, хореографом класичного танцю із Коломиї.

Під час Майдану, українська громада у столиці Ломбардії почала організовувати благодійні заходи та політичні акції. На цій хвилі було створено гурт «Folk Dance», адже до цього в Мілані не було жодного подібного колективу.

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ТАНОК Folk Dance – ОКРАСА КОНЦЕРТІВ УКРАЇНЦІВ В ІТАЛІЇ

Участь у численних міжнародних культурних заходах, захоплення глядачів, є стимулом для міланських українок удосконалювати танцювальне вміння.

Гурт брав участь у численних культурних закладах і неодмінно ставав їх окрасою: на благодійному заході на підтримку воїнів АТО в місті Мортара, поблизу Мілана, на концерті Навка і Alfonso Oliver у Мілані, фестивалі “UKRO”

Створила різнобарвні українські костюми за власні кошти танцівниць, Лідія Галичанська. Взуття і віночки – замовляли в Україні.

Кожна із учасниць фольклорно-танцювального колективу поєднують любов до танців із іммігрантським життям. Кожна із дівчат – унікальна творча натура. Багато із них має танцювальний досвід у професійних колективах в Україні.

Зараз колектив налічує 11 постійних танцівниць, та запрошує у своє коло молодь (чоловіків і жінок), закоханих в український народний танок. Зв’язатися із Folk dance ви можете через Facebook, або Instagram @folkdancemilano.

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ТАНОК НА ГОЛОВНОМУ МІЛАНСЬКОМУ МАЙДАНІ

Під час пандемії коронавірусу в Італії, Мілан опинився в епіцентрі карантину. Це не зупинило діяльність гурту. Дівчата проводили репетиції по інтернету та здобули перше місце в онлайн конкурсі «Ти в серці моїм, Україна», організованому державною адміністрацією міста Києва.

Як тільки карантинні правила були послаблені послаблені, Folk Dance вирішив записати офіційне відео на головному майдані міста, перед Міланським собором.

Для цього взяли у мерії та поліції спеціальний дозвіл, та записали відеоряд.

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СВІТЛИНИ МІЛАНСЬКОГО ТАНЦЮ ПРИКРАСИЛИ КАЛЕНДАР

Запис відео став нагодою для професійної фотозйомки ілюстрацій для календаря на 2021 рік.

У нього увійшли світлини танцівниць-україночок перед театром Ла Скала, замком Сфорцеско, у пасажі Галерея Вітторіо Емануеле ІІ, тощо.

Реалізація ідеї у якій поєднались славетні та найкрасивіші місця Мілана із українським стилем гідна захоплення.

®Маріанна Сороневич

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