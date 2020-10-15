Kyiv Review – фотовиставка, що допоможе італійцям зрозуміти Україну

Організатори запрошують підтримати сенсоріальну фотовиставку, що проходитиме в Мілані.

Фотовиставка Kyiv Review – сприятиме руйнуванню багатьох мітів, щоб не повертатись в минуле, а твердо крокувати до сонячного світанку.

Розуміння приходить через пізнання – вважають вони.

Enzo Dell’Acqua зібрав валізу і поїхав до Києва щоб побачити на власні очі і зрозуміти молоду і дуже тендітну українську душу, яка попри труднощі зростання має величезне бажання рости і розправити свої крила.

Він всіма фібрами своєї мистецької натури занурився у її багатогранне, тривожне і з великими надіями на майбутнє буття.

Прийшов момент щоб і світ відчув і торкнувся української душі, щоб зрозумів і розрадив, підтримав у її волелюбних пориваннях. Адже той етап, який проходить Україна сьогодні, уже пройдений Італією та іншими розвинутими країнами в післявоєнні часи.

Фотовиставка #KyivReview слугуватиме саме місцем зустрічі минулого з поглядом в майбутнє, пізнання і усвідомлення спільних реалій, сприятиме руйнуванню багатьох мітів, щоб не повертатись в минуле, а твердо крокувати до сонячного світанку.

На жаль через загальну ситуацію з пандемією ми втратили багатьох потенційних спонсорів, саме тому і необхідна допомога кожного, кому небайдуже майбутнє нашої України. Мета виставки- привернути увагу якомога більше пересічних італійців і змінювати їхнє ставлення до України.

Натиснувши на посилання і підтримавши фінансово, можна також замовити книжку про виставку.

Поширюйте анонс виставки між своїми італійськими друзями і запрошуйте відвідати її в Мілані за адремою (Via Novi, ang. Via Tortona) з 14 по 22 листопада 2020.

Iryna Luts

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