“La battaglia nell’orecchio”. Реалії війни для українських та італійських школярів

Відтепер, українські діти в Італії матимуть ще одну книгу білінгву.

Наприкінці 2022 року, у італійському видавництві deComporre Edizioni міста Гаєти вийшла друком книга українського дитячого письменника Жака Жаб’є “La battaglia nell’orecchio” італійською та українською мовами.

Цей твір автор написав за місяць до вибуху великої війни й він є алегорією війни. Ось як сам автор говорить про власний твір:

“Бій у вусі” про те, як війна, проникаючи у наше щоденне життя, руйнує його. Однак, книга не містить брутальності війни, лишень її переживання у формі алегоричних образів.

Війна заходить через вухо – спочатку як чутки, згодом – як страх та біль. Звуки війни такі виразні, що можуть заглушити знайоме і миле нашому вухові – дитячий сміх, гул міста, щебетання птахів…

Та, рано чи пізно, війні настає кінець й тоді небо розвиднюється і усе довкола, як після страшного буревію, повертається до свого природного стану, а війна… війна лишень відлунює у вусі, як страшний сон”.

Жак Жаб’є не лишень написав, але й проілюстровав книгу. Ілюстрації доповнюють глибокі метафоричні образи переживання страхів та болю війни. Водночас, книга не містить прямих сцен насильства.

Занурення у емоційний стан переживання відбувається за посередництва зміни палітри кольорів, візуальниих прийомів та універсальних у європейській культурі символів, свідомо чи підсвідомо зрозумілих для багатьох. Книга завершується на піднесеній, позитивній ноті, не травмуючи юних читачів.

Книга розрахована на дітей початкового й середнього шкільного віку і її краще читати разом із батьками, які можуть пояснити ті чи інші алегоричні образи.

Видання цієї книги стало можливим завдяки фінансовій підтримці громадської організації

Insieme Immigrati in Italia, місто Формія. Переклад книги італійською здійснила Надія Гетс.

Сигнальний примірник книги було передано Папі Римському Франциску із проханням молитись за швидку перемогу України та настання миру.

У видавництві deComporre Edizioni заплановано, що книга вже у 2023 році буде поширюватись серед італійських шкіл, де навчаються українські діти й спрямована, як на українських так і на італійських школярів, задля кращого розуміння реалій російсько-української війни й кращого порозуміння у шкільних середовищах.

Для замовлення книги, можна звертатись, як до автора (Жак Жаб’є у Facebook) так і безпосередньо у видавництво deComporre Edizioni.

Жак Жаб’є — український дитячий письменник, автор прозових та поетичних творів, серед іншого, Баранцеві сниться лука, Людина-восьминіжка, а також, виданої у 2022 році у Харкові книги “Правдиві історії про піратів”.

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