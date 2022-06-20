MONATIK, Pianoboy, Злата Огнєвич, WELLBOY, «Квартал 95» запрошуємо на концерт у Флоренції

У вівторок, 21 червня, у Флоренції пройде концерт на підтримку України “Життя переможе”, за участі знаних українських артистів.

Благодійний європейський тур «Життя переможе/Life will win» продовжиться в Італії вже 21 червня!

Актори Студії «Квартал 95», MONATIK, Pianoboy, Злата Огнєвич, WELLBOY та інші українські артисти обʼєдналися, щоб зібрати 500 000 $ закупівлю рентгенпрозорих операційних столів для українських лікарень.

Європейський тур «Життя переможе/Life will win» покликаний зібрати кошти на допомогу Україні, обʼєднати українців закордоном й підтримати надання Україні кандидатства у ЄС.

Тур стартував 10-го червня у Варшаві, концерти вже відбулися у Чехії, Австрії, Румунії та інших країнах Європи. На головних площах зібралося тисячі українців та європейців.

21 червня концерт «Life will win» відбудеться у Флоренції у Амфітеатрі Ернесто Де Паскуале о 21:00, за адресою Via Del Pegaso, 3, 50144 Firenze FI. Початок о 19.00.

Вхід вільний.

Долучитись до збору коштів на медичне обладнання для українських лікарень можна за цим посиланням.

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