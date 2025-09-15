Ukro-2025 у Тренто: святкування української культури в Італії

В італійському місті Тренто відбудеться Ukro 2025, фестиваль української культури, що об’єднає українців діаспори та поціновувачів культури. Подія проходить за підтримки міської ради Тренто та на території Trentino Music Arena у Сан Вінченцо, одночасно з Oktoberfest, створюючи унікальне поєднання культурних традицій Центральної Європи та України.

Мета та концепція фестивалю

Ukro – це мандрівний культурний фестиваль, заснований у Мілані у 2015 році. Він став платформою для популяризації української культури, діалогу між поколіннями та підтримки української діаспори. Цього року фестиваль у Тренто відзначає сьому ювілейну edizione, після успішних заходів у містах Мілан, Бергамо, Брешія, Падуя, Венеція та Болонья.

Що очікувати від Ukro 2025

Фестиваль пропонує насичену культурну програму:

виступи співаків, танцювальних та театральних колективів ;

; ярмарки ремесел та українські гастрономічні спеціалітети;

та українські гастрономічні спеціалітети; благодійні ініціативи та майстер-класи;

та майстер-класи; спільні творчі проекти, серед яких особлива увага приділяється колективній картині DIM-UKRO, яку створюватимуть сотні учасників.

Важливість фестивалю

Ukro 2025 – це не лише святкування культури, а й платформа для взаєморозуміння та солідарності, де українці та гості з інших країн можуть долучитися до мистецьких та соціальних ініціатив. Подія підкреслює важливість збереження традицій, міжпоколінного навчання та громадянської активності.

Долучайтеся до Ukro 2025

Захід очікує понад 2 000 учасників та обіцяє стати визначною культурною подією року, що зміцнить діалог між культурами та сприятиме популяризації української спадщини за кордоном.

Ukro 2025 – це нагода відчути культуру України, поділитися творчістю та підтримати українську спільноту в Італії. Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.