UKRO-2025 у Тренто: українці створять колективну картину та відзначать культуру України в Італії

Тренто, 28 вересня 2025 року – В італійському місті Тренто вперше відбудеться фестиваль української культури Ukro 2025, який святкує сьому ювілейну edizione. Подія організована асоціацією українців у Трентіно Rasom та проходить за підтримки міської ради Тренто. Місцем проведення стане Trentino Music Arena у Сан Вінченцо, де одночасно відбуватиметься Oktoberfest від Edg Spettacoli, створюючи символічне культурне партнерство між традиціями Центральної Європи та України.

Передвступ: тост за мир

Фестиваль буде попередньо відкритий бриндисом за мир з промовою місцевих посадовців, запланованим на п’ятницю, 12 вересня о 20:00, під час урочистого відкриття Oktoberfest.

Історія та значення фестивалю Ukro

Ukro виник у 2015 році в Мілані як відповідь на відсутність України на Expo, і сьогодні він став мандрівним культурним рухом, що сприяє діалогу, стійкості та інклюзії. Після успішних заходів у Мілані, Бергамо, Брешії, Падуї, Венеції та Болоньї, edizione 2025 приїжджає до Тренто завдяки асоціації Rasom, переможниці внутрішнього художнього конкурсу минулого року.

Програма фестивалю

Ukro 2025 пропонує насичену культурну програму:

виступи співу, танцю, театру та музики ;

; ярмарки ремесел та стенди з українськими гастрономічними спеціалітетами;

та стенди з українськими гастрономічними спеціалітетами; благодійна лотерея та спільний момент молитви ;

та спільний ; конкурс національного мистецтва, де змагатимуться 12 асоціацій з 10 міст Італії.

Виступи оцінюватиме журі з професіоналів української діаспори, здатних аналізувати культурні трансформації в умовах міграції.

Колективна картина – рекорд України

Особливою подією стане створення колективної картини DIM-UKRO. Понад 3 тисячі українців, що живуть в Італії, об’єднаються для малювання пейзажів України: пшеничних полів, польових квітів та українських хат. Полотно матиме 2 метри заввишки та близько 3 метрів завширшки, а його основою стануть рами, на яких місцеві українки раніше плели маскувальні сітки для військових України.

Навіть учасники без художніх навичок зможуть долучитися: Стефанія Шміц підготує ескіз, і кожен лише повторюватиме контури. Малювання триватиме з 12:00 до 21:00, очікується понад 2 тисячі учасників.

Місія Ukro 2025

Ukro-2025 ставить собі за мету:

збереження традицій та культурної спадщини ;

; міжпоколінне навчання та обмін досвідом ;

; розвиток солідарності та громадянської відповідальності.

З понад 2 000 очікуваних учасників, фестиваль є важливою культурною та соціальною подією, здатною збагачувати територію Тренто та зміцнювати діалог між культурами.

Про ініціаторку проєкту

Ініціаторка DIM-UKRO та художниця Стефанія Шміц малює з дитинства, а з 30 років займається професійно: починала з чорно-білих картин, потім переходила до кольорових портретів, муралів та робіт із гіпсом. Вона брала участь у виставках в Україні та Італії та активно розвиває культурні проєкти української діаспори.

“Ми своїми руками творимо Україну. Хочу, щоб кожен учасник відчув це, а підтримка громадян інших країн, зокрема Італії, показала, що доля України твориться завдяки залученості та підтримці світу”, – каже художниця. Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.