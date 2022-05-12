Жінки війни. Катя

Сьогодні вони поїхали далі…Війна вона така – дарує зустріч і одразу відбирає, видирає кровожерливими кігтями, те, що проросло теплом, добром, рідним українським духом, тут, на чужині.

Тут свій фронт. Жінки…з дітьми, мамами, бабусями, кволими і хворими, розчавленими, і, несподівано, мужніми.

Вона – з чоловіком.

Він зміг перетнути кордон, бо іноземець. Вона ласкаво, тихо і спокійно просить його бути обережнішим за кермом, забувши як сама тиснула на газ через всю Україну, коли на світанку 24-го, почувши вибухи, рвонули з рідного Харкова.

Він – студент-медик, побачивши переляк в очах коханої рішуче сказав: їдьмо, прогуляємося Львовом і повернемося за кілька днів…

Три ночі без сну, дорога, дорога , дорога…

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Спершу була Польща, табір для біженців, пошуки роботи, робота і знову дорога, яка довела до Риму

Вони могли одразу летіти до Каїру, де батьки Мухамеда, він єдиний син, були б усім забезпечені. Але їм так не треба. Хочуть все самі. І війна не привід сісти батькам на шию.

Катя – п’ята в багатодітній родині. Мама, сестра, семимісячна племінниця залишилися в окупованому Купянську, десятий день з ними жодного зв’язку…

Сьогодні вранці помітила які синці в неї під очима, але все той же спокійний голос.

…Ми стоїмо на пірсі, з обох боків вирує море, над ним пливе на посадку літак візейру, поряд аеропорт…Я думаю коли ж, коли попливуть мирні літаки на рідну землю, мій квиток повернення на 24-е дійсний…

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Катя і Мухамед разом намагаються визволити вудку, яку піймав холодний кам’яний пірс. Я – мимоволі, милуюся юною парою, яка виявилася дорослішою за мене, бо щодня втішали, що всі обов’язково повернуться, а життя в рідній Україні буде ще кращим.

Лариса Богданова

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