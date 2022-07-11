«Ми розучилися робити великі хороші дурниці…» Роздуми про кохання

Багато людей, які не здатні заради цього взагалі ні на що. Вони відмовлялися від любові і коханих людей, вони обмінюють їх на просто когось, гроші, посади чи пропозиції вигоди, вони зраджують, і часто після цього вони самі ж від цього страждають… Шкода, але вже нічого не вдієш…

Я хочу, щоб ця стаття вас запалила…

Щоб передала вам імпульс, запал…

Це стаття – про кохання.

А на що ви здатні заради коханих людей?…

«Господи, як нудно ми живемо! У нас зникає дух авантюризму! Ми перестали лазити у вікна до улюблених жінок» – із фільма «Іронія долі або з легкою парою».

Я знаю багато людей, які не здатні заради цього взагалі ні на що. Вони відмовлялися від любові і коханих людей, вони обмінюють їх на просто когось, гроші, посади чи пропозиції вигоди, вони зраджують, і часто після цього вони самі ж від цього страждають… Шкода, але вже нічого не вдієш…

Тільки сміливим підкоряються моря та гори. Так само і любов. Як не дивно… Любов вибирають люди сильні, незалежні, люблячі та поважаючі себе. Інші – просто раби.

Готуючи матеріал, вирішила заглянути на сторінки інтернету та почитати цікаві історії інших людей.

«Це моя улюблена історія. Як ви познайомились? На власному весіллі». Пара, яка спочатку одружилась…

“Моя подруга працює у музеї просто неба, тематика якого – культура Румунії.

Декілька разів на рік вони влаштовують великий фестиваль, під час якого всі вдягаються в традиційний румунський одяг.

Одного дня вони вирішили розіграти традиційне румунське весілля. “Наречену” не знайшли, отож вона вирішила взяти цю роль на себе.

Якщо коротко: вона вийшла заміж за свого бойфренда ще тоді, коли ще не знала навіть його імені».

Сергій Єсєнін був зовсім самотнім, коли в його життя увірвалася Айседора Дункан, відома американська «цариця жесту», яка приїхала до Росії для відкриття балетної школи. Вони зрозуміли одне одного без слів – Єсєнін не знав іноземних мов, а Айседора не говорила російською, але вона одразу всією душею полюбила Сергія. Цьому почуттю не завадила навіть велика різниця у віці, Дункан була старша за Єсєніна на 17 років. З Айседорою Дункан у житті Сергія Єсєніна був найгучніший та найяскравіший роман.

Ще один доказ, що не вік, не проблеми чи хвороби – не є перешкодою на шляху у справжнього кохання.

Зіркова пара Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас це доводять. Пара із достатньо немалою різницею у віці – 25 років у шлюбі вже – 22 роки. За цей час сім’я вже пережила та поборола рак Дугласа та інші серйозні проблеми в житті та здоров’ї Кетрін. Однак від того шлюб став лише сильнішим. Пара має двоє дітей.

Лю Годжан та Сюй Чжаоцин живуть у печері 50 років. Півстоліття вони не користуються електрикою, сантехнікою, не вживають звичну їжу та взагалі відсторонені від благ сучасного життя. Коли Лю був 19-річним китайським хлопцем, він закохався у Сюй, яка була старшою за нього на 10 років, до того ж, вже вдовиця. Оскільки суспільство та родина не схвалили їхніх стосунків, Лю і Сюй вирішили втекти від всіх. Вони сховались у печері і живуть тут вже 50 років.

Одного разу переді став вибір мого життя. Поїхати за кордон сімейною імміграцією та полишити коханого чоловіка чи лишитись в Україні, але продовжити стосунки.

Це був час вибору. Пам’ятаю як мене мучили протиріччя. Тому що рішення – дуже вагоме та визначає твоє подальше життя.

В паспорті вже стояла віза. Та були замовлені білети на літак. По телефону батько постійно сварився та вмовляв мене поїхати.

А з іншої слухавки рідний та коханий голос, який не міг стримати сліз. Так само як і я.

Ну що я мала обрати?…

А тому я не розумію людей, які відмовляються від кохання через будь-які причини, які є менш важливими. Такі люди є слабохарактерними. І це – серйозна вада. Бо характер обирає твою долю.

В цьому житті я могла би бути щасливою в коханні багато разів. В мене було багато чоловіків, з якими у нас були обоюдні почуття та які були досить гідними у різних аспектах.

Однак щось постійно та дуже часто заважає..

Політика. Заздрісні люди. Зло. Та продажність і слабохарактерність таких чоловіків.

«Бог – є любов» (з Біблії – 1 Іоанна 4:8). Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому.

Я бажаю вам витримки, наполегливості, сили та щирості духу у боротьбі за себе, свій вибір і вибір свого життя. Бо ж людина лише тоді може стати щасливою, коли має і будує своє життя таким, яким вона його хоче.

Зараз цю статтю може читати людина та люди, які мені також небайдужі. Я вас люблю…

Полюбити можна навіть на відстані. Ось в мене вже є такі історії.

Ці «Hawaii» вже потрапили у серце. І ти вже хочеш багато – бути поруч, сім’ї, дітей і це відчуття, що він – найдорожчий і це той самий, єдиний, і так багато кілометрів ніби і немає.

Можливо життя все розставить на свої місця…

Аmore, more, ore, re – любов, характер, слова, дії (з латинської)

І на завершення – трохи цитат та мотивації від мене:

Серце підкаже…

Любов – це ніжність та пристрасть.

Це – бажання бачити кохану людину щасливою та ставати причиною щастя.

Це радість бачити кохані (а в мене незабутні та найдорогоцінніші голубі) очі, які сяють, та щиру посмішку.

Коли любиш – можеш гори звернути

Можеш і без цього.

Але з цим все стає змістовнішим, тому що є для кого та через кого.

Любов змушує битися серце частіше, сповнює енергією, додає імпульсу, запалює…

А далі запалюєш ти…

Любов викликає бажання захищати та опікати, підтримувати та допомагати.

Любов – це сім’я.

Любити – це любити навіть через років 10 чи 11. Та навіть сильніше.

Любов змінює. Допомагає розкритися та відчути життя у повній мірі.

Любов, якщо зрозуміти, і є головним змістом та потребою у житті.

Хто думає, що це – не так, сильно помиляється. Спробуйте.

Любіть …

Яна Коваль 19.01.2022 р.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia