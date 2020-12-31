Невигадані історії. Чи винні українки в своїй тяжкій долі

Як тільки двері в маршрутці відчинялися, вона знічувалася й не знала, де очі діти. Одні, переступаючи, шпорталися. Дехто бурчав й шлякував.

– Напхаються з тими торбами, пройти неможливо! Стати нема де!

Шість повних господарських сумок везе зранку на базар. Загородила ними усе місце для колясок і ще трохи в проході позаставляла. (Бо не виплачується менше везти!)

– Та пройдіть далі, там пусто!

– Та де пхаєтеся, тут торби!

Ще не стара, але завинена в хустину, лице аж буре від сонця, пальці вузлуваті від роботи. Сиділа коло старенької і, ніби виправдовуючись, розповідала:

– Та мушу, пані, їздити на базар хоч раз на тиждень. Нема роботи в селі. Чоловік був на Чехах, а як зачєв сі той коронавірус, то сидит вже пів року в хаті, чекає, коли го викличут. А діти вчутсі ві Львові, мушу їм помагати. Яких п’єтьсот гривнів зароб‘ю, як всьо спродам. Малій тре нового телефона, би інтернет був.

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На одній зупинці зайшла гарно вбрана напарфумлена жіночка з маленькою сумочкою й одразу з порога почала воювати:

– Обережно! Куди лізете, капрони мені порвете!

– Йдіт си сєдьте, пані, я скоро буду виходила! Схопилася з місця, обійняла поручні й не піднімала вже навіть очей.

На зупинці коло базару ледве витягнула тяжелезні торбеґи. Добре, що водій почекав. Пасажири ні її, ні сумок ніби не бачили.

– Бідна, мусить так тяжко наробитися, – обізвалася старенька до нової сусідки

– Та вона сама винна, чого її жаліти! Навчили українки своїх чоловіків. Самі з торбами на базар, на кордон, по італіях, іспаніях товчуться. Хіба то жінки?

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Пані витягнула зі сумочки телефон і почала розглядати фотографії в соцмережах, лайкаючи їх гелевим нігтиком. Як справжня жінка.

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