Поки я гарувала на заробітках в Італії, коханка мого чоловіка народила двійню

Українська заробітчанка Віра дуже раділа наближенню весілля свого єдиного сина. Вона тішилася, що скоро зможе повернутися в рідну Україну.

Хоча жінка вже десять років працювала в Італії та мала гарну роботу та подруг, вдома залишилося найважливіше для неї – сім’я. Через скрутне фінансове становище своєї родини Віра вирішила поїхати на заробітки аби заробити на гідне життя для своїх найдорожчих.

Син і чоловік дуже раділи її посилкам та грошам, які вона справно передавала. Жінка тільки зрідка приїжджала до рідної України, але постійно була на зв’язку з рідними.

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Так минали рік за роком. Іноді Вірі хотілося покинути все й поїхати. Та завжди зупиняла думка про майбутнє синочка, адже треба допомогти йому влаштуватися в житті. Вже коли у сина було все необхідне для безбідного життя, жінка вирішила, що більше ніколи не залишить свою родину. Досить із неї заробітків.

Повернувшись додому, Віра з головою поринула в передвесільні клопоти. Дні в круговерті турбот минали непомітно — жінка з усіх сил намагалася справити синові весілля на вищому рівні. І ось настав довгоочікуваний день. Віра була щасливою та голос подруги Слави привів жінку до тями.

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— Чого всміхаєшся? — іронічно спитала та. — Правду кажуть: раденька, бо дурненька. Ти не бачиш, що в тебе під носом діється.

— Про що ти? — здивувалася Віра.

— Ех ти… — скривилася Слава. — Заробітчанка… Поки ти у своїй Італії спину гнула, твого чоловіка інша жінка звабила.

— Неправда! — з відчаєм крикнула Віра. — Ти заздриш, тому й зводиш наклеп на мого Степана. А він любить мене одну!

— Точно, — засміялася Слава. — Поцілила пальцем у небо. Он, подивись, — і показала на красиву світловолосу жінку, — це його коханка. А онде в кутку двоє близняток — це його доньки.

За кілька хвилин заробітчанка зрозуміла, що подруга не обманює. Але ця гірка правда вдарила її в самісіньке серце й за мить зруйнувала все. Жінка зрозуміла, що син знав про витівки батька, але не говорив матері. Все через те, що боявся, що вона перестане висилати гроші.

Після цього жінка не могла більше знаходитися там і вирішила повернутися до Італії. Адже там її поважали й не сприймали за рабиню, яка тільки висилає гроші.

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