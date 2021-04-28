Руслана була на заробітках в Італії, залишивши чоловіка з синочками: “Пробач, я вагітна”

Зазвичай у суспільстві існує думка, що зраджують лише чоловіки, та зазвичай у розпаді сім’ї звинувачують перш за все чоловіка. Проте, так не скажеш про сім’ю героїні цієї історії.

Молода українка Руслана під час навчання у медичному училищі проходила практику в приміському селі. Там вона закохалася у працьовитого та гарного хлопця, після чого вони одружилися та народили двійко дітей. Коли жінці набридла робота фельдшерки і вона забажала поповнити ряди заробітчанок, її чоловік Арсен не став забороняти, але несміливо обмовився що, може, не варто їхати, та відповідь почув категорично:

– А що, ти поїдеш? Там з тебе толку буде мало. А я економитиму на всьому, зароблю грошей, квартиру в місті купимо. Досить місити сільське болото.

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Після цього Руслана поїхала на заробітки до сонячної Італії. Уся хатня робота та виховання синів лягло на плечі чоловіка, всі ці справи він паралельно поєднував з роботою.

Поки жила Арсенова мати, то особливих труднощів не виникало – хлопці були чисті й нагодовані, а після її смерті жилося не з медом. Зароблених грошей Руслана у сім’ю чомусь не давала, як обіцяла, а переказувала на банківську картку.

– Ти розтринькаєш мої гроші направо-наліво, ще коханку собі заведеш та й утримуватимеш її на мої кревні, зароблені. Знаю я вас, чоловіків. Жінки за кордоном тяжко ґарують, а ви тут пропиваєте і прогулюєте гроші з коханками, – виголошувала вона Арсенові.

Сперечатися з жінкою було марно, тим більше, що навчилися жити й без її грошей. Арсен у приватній фірмі заробляв непогано. Дружина приїжджала щоліта та завжди привозила синам подарунки, дещо припадало й Арсенові. Вона заявляла, що на дрібниці гроші витрачати не буде, бо хоче придбати гарну квартиру у місті.

Всі вони мріяли аби швидше настав той день, бо у батьківську хату, яка потребує ремонту, не хочеться вкладати кошти. То вже якось переб’ються з печі та й на припічок. Руслана сказала, що вже недовго залишилося чекати.

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Але одного літа жінка приїхала зовсім інакша, якась загадкова і водночас радісна, щаслива. Потішила дітей, що скоро приїде назовсім. Але наобіцявши золотих гір, вона знову поїхала на заробітки.

А через місяць було шоковане все село: Арсена викликав адвокат і ознайомив його з документами про розлучення. З’ясувалося, в Італії один синьйор Джованні вже давненько накинув оком на Руслану, а та відповіла йому взаємністю. Мало того, вона вже й завагітніла від нього. Звісно, що українські пасинки італійцеві аж ніяк не потрібні.

Такий вчинок мами ранив хлопчиків назавжди. Час звісно загоює рани, але мати-зозуля напевно не дочекається від них прощення.

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