Сповідь заробітчанки: внуки називають мене “бабуся-банкомат”

Українська жінка-заробітчанка поділилася своєю гіркою історією життя

У мережі розповіли про українку, яка переїхала в Італію на заробітки ще 21 рік тому. Вдома залишилася дочка, якій гроші і відправлялися.

Таким чином повідомляється, що всі зароблені кошти Марія відправляє дочці Аллі, яка не так давно розлучилася після заміжжя і залишилася з двома дітьми. Через шість років таких пересилок, Алла змогла придбати собі квартиру.

Зараз Марії вже 71 рік, і влітку виповниться рівно 21 рік з моменту, як вона вирушила підкорювати Італію.

Всі їй кажуть, що пора їхати додому, на заслужений відпочинок, і забезпечувати її повинні, а не вона. Але, та відповідає, що їй зараз далеко не до відпочинку, так як старший онук купив собі машину, і частину грошей позичав – потрібно віддавати.

Жінка збиралася пропрацювати ще як мінімум рік, але, її продовжили вмовляти, мовляв, онукам вже 29 і 26 років, дорослі хлопці, які здатні самостійно себе забезпечувати, і у них є мати.

Після того, як Алла знову вийшла заміж, всю увагу Марія переключила на онуків. Оплатила їм університет, купила кожному по квартирі, і продовжує відправляти їм гроші.

Ті, замість того, щоб влаштуватися на роботу, називають її “бабуся банкомат”.

Жінки, з якими Літня жінка зустрілася на вихідних в парку, запитали, куди вона збирається повернутися після заробітків, адже ні Дочка з зятем, ні онуки її не приймуть.

Такі слова було гірко чути, адже, Марія розуміла, що це правда, і прийняла рішення потім повернутися в село, в будинок, який дістався від батьків. А поки що вона продовжує працювати, адже, потрібно віддати борг онука.

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