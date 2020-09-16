Там, де народжується шоколад

А знаєте, якщо мрієш, то мрії збуваються! Багато років тому я загадала побувати у місці де народжується шоколад – Музеї “Альпрозе” у Швейцарії. Зараз я змогла реалізувати цю мрію.

Валентина Ковач

У 2011 році, працюючи у одній заможній родині, мені випала нагода відвідати місто Санкт- Моріц у кантоні Граубюнден, що знаходиться на сході конфедеративної республіки Швейцарі.

Прямували ми до гірськолижного курорту- всесвітньовідомого центру зимового відпочинку, який знаходиться у місті Санкт- Моріц, що є своєрідним символом розкоші всього світу. Воно знаходиться у дві з половиною години їзди від Мілану.

Дорогою, проїжджаючи повз величезний будинок із червоно- білою корівкою збоку, я запитала: “Що це?”. “Шоколадна фабрика,”- відповіла моя роботодавець. Мені захотілося її відвідати.

Музей шоколаду

Музей шоколаду “Альпрозе” розташовано у швейцарському містечку Каслано.

Здалеку видніється величезне приміщення фабрики із фігуркою червоно- білої корівки.

При вході відразу у око впадає великий фонтан із шоколаду. Працівниця дає скуштувати печиво із ним. У світі швейцарський шоколад вважається найкращим.

Зліва, на стіні, зображено плоди какао, як вони дозрівають “Від дерева до насіння”. Далі позначено на карті країни, де займаються вирощуванням какао.

Я натискаю кнопку: бачу свою фотографію на фоні гір і біля макету корівки на моніторі навпроти на стіні. Це музей шоколаду, де на стінах написана історія від плодів какао, до перших виробничих заводів.

Історія шоколаду

Читаю, що перші згадки про використання какао ведуть нас у далекий 1500 р. до н. е. Тодішні жителі вже вживали плоди какао- дерева і пили напій «какава», що нагадував пиво. Це простежується по кераміці в таємничому племені олмек, яке жило в районі Месоамерики, що включало Мексику, Гондурас, Нікарагуа та Гватемалу.

А в 1000 р. до н. е. племена майя пили напій в горнятах в особливих випадках, що вже нагадував шоколад. Вони перші почали використовувати боби какао як монету у комерції. У 1200 р. у ацтеків зерна какао символізували серце, а рідкий шоколад – кров. Їхній імператор дуже полюбляв напій какао. У 1519 р. какао був привезений до Європи іспанцями.

У 1615 р. король Франції Луїджі XIII запровадив між панством пити кавовий напій, у 1668 р. ним ласують вже у Римі. У 1671 р. Дука ді Плессіс- Праслін, добавляє цукор та мандорли у какао, і напій дістає назву праліно. У 1697 р. какао потрапляє до Швейцарії. У 1930 р. додаючи молоко до розчину, винаходять білий шоколад. В 1957 р. засновується фабрика “Тітліс- Шоколад”, яка у 1983 р. стає фабрикою “Альпрозе”. У 1991 р. відкривається музей шоколаду.

Прогулянка із смаком шоколаду

Я цілком занурююсь у старовинну атмосферу. У залі виставлено невеликі та прості інструменти: верстати для виробництва шоколаду з минулих століть. А також старовинні залізні форми для цукерок, форми із алюмінію та пластики для виготовлення різних шоколадних фігурок сер. 20 ст.; посуд початку 1800 р.; набір горняток для пиття шоколаду; невеликі коробочки для какао та карамельок 19 ст.; великі ящики із мішками какао…

Є також куток кіно, де можна дивитися вичерпні пояснення різних етапів обробки какао “Від зернини какао, до виробництва, до дистрибуції”, натиснувши певну кнопку. Скрізь багато моніторів, де можна побачити увесь процес виготовлення солодкого продукту.

Далі піднімаюся сходами на підвищення і моєму зору підпадає вся шоколадна фабрика. Іду по мостику і спостерігаю за різними етапами обробки шоколаду. Бачу, як тече рідкий шоколад, як вже падають готові цукерки в обгортці, готові плитки шоколаду…

Швейцарці знають всі тонкощі виробництва шоколаду і зберігають в таємниці всі рецепти. Шоколад із начинкою, білий, із горіхами, родзинками… Всюди чути смачний какао-аромат.

Захотілося скуштувати. Йду до магазину, в якому можна скуштувати та купити за доступними цінами різноманітні солодощі шоколадної фабрики “Альпрозе”.

Валентина Ковач, Мілан, Італія

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