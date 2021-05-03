Українка із Італії в березні відвідала Україну. До того пять років не була на батьківщині. Вона розповідає, що її вразило в країні.

“Перше, що кидається в очі по приїзду з- за кордону – сірість. Люди без посмішок в сірій чи чорній одежі”, – каже Олена.

Каже звернула увагу, що на вулицях багато молодих жінок з калясками, багато жінок за кермом.

“Мені не вистачало сумок на колесиках, з якими в Італії ходять за покупками. Для себе відмітила, що тут дуже доглянуті жінки, відсутність світлого одягу”, – каже Олена.

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Відмічає українка із Італії і те, що тепер, щоб жити в Україні, треба мати чимало грошей.

“В Неаполі навіть на мінімальну зарплату можна дозволити собі якісні овочі, фрукти, свіжу рибу і м’ясо. Також в Італії можна купити одяг на будь- який смак. Від 5 євро на базарі до 10 євро у фірмових магазинах. У Вінниці немає дешевих магазинів з якісним одягом. Футболка за 20 євро занадто дорога для заробітків тут”, – каже.

Але найстрашніше для українця – вихід на пенсію. Вони тут мізерні і прожити на них нереально.

“Люди старшого в,іку бояться захворіти. Тут немає безкоштовних ліків, а якщо доведеться купувати ліки, то швидше за все доведеться себе обмежувати в продуктах харчування”, – каже українка.

Вінничанка Олена Мартинюк 11 років тому переїхала до Неаполя. Спершу юна дівчина приїхала до мами, яка вже раніше тут працювала в родині італійців. Зараз українка має блог, за яким стежить близько 100 тисяч людей з різних куточків світу. За цей час змінила кілька робіт і знайшла свою справу.

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