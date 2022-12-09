Ялинка Swarovski, або не дайте війні погасити ваше внутрішнє світло. Нарис Марії Гайдай

Вже грудень настав, повсюди у світі почали співати нашого «Щедрика», бо невдовзі Різдво! Множиться щемне бажання домашнього затишку і тепла.

Щороку у цей час ми їздили до Мілана, головного міста північної Італії, постояти під ялинкою Swarovski, яку відомий бренд прикрашає в Галереї Вітторіо Емануеле, щоб пірнути у феєрію неймовірного, коштовного сяйва.

Звісно, тут головне – не ялинка, і не вона подарує позитивне налаштування чи новорічний настрій. Багато людей опинилися в Італії на заробітках, або рятуючись від війни в Україні, знайшли тут притулок, допомогу і роботу. Ялинка для когось може бути нагадуванням про те, що цього року не вийде провести свято де хочеться, з ким хочеться і як хочеться. В Україні ж цьогоріч заборонено встановлювати на центральних площах великі ялинкові деревця, щоб запобігти скупченню людей, бо це може бути небезпечно у зв’язку з постійними бомбардуваннями наших міст і сіл рашистськими агресорами. А соснові гірлянди і новорічні вінки будуть без вогників, аби вони не стали орієнтирами для нападу з неба.

«Але незважаючи на лихоліття, яке спіткало Україну, ми собі не маємо заборонити продовжувати повноцінно жити. А свята, дні народження, інші приємні події – це все невід’ємні процеси нашого життя»,– наголошує психолог Наталія Улько.

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Деяким нашим землякам доводиться спілкуватися з психологами, щоб подолати стрес після пережитих подій, але не менш важливо мати бажання допомогти собі самому, як той відомий літературний герой, який взяв сам себе за чуприну і витягнув з болота. Можливо, щоб звільнитися від тяжких спогадів, доцільно розказати вашу історію фахівцеві, або викласти на папері – ви можете стати важливим свідком у справі засудження агресивних дій з боку рашистських окупантів і вимагати репарації. Зробити це можливо з допомогою довірених осіб, або безпосередньо звернувшись у квестуру за місцем проживання.

Якщо вже життєві дороги привели вас так чи інакше в цю неймовірну країну Італію, то скористайтеся можливістю пізнати її. Не зациклюйтеся на своїх проблемах, а використайте обставини вашого життя, щоб конвертувати їх у позитив, котрий якраз допоможе подолати негативну сторону обставин, що склалися.

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Не соромтеся і не почувайтеся винними накопичувати гормони радості з усіх можливих джерел. Знайдіть собі друзів, або групу людей, незалежно від національності, які б поділяли ваші інтереси, поцікавтеся освітніми програмами для іммігрантів, вступіть на курси розвитку ваших здібностей, долучіться до волонтерства, подорожуйте, навіть в межах міста чи провінції де ви перебуваєте, відвідайте музеї, яких безліч в Італії, та врешті-решт скуштуйте чогось смачненького, а потім навчіться це готувати, освоївши традиційний італійський рецепт.

Італійці, як і ми, часто і весело сміються, спробуйте розказати ваші бувальщини, якісь цікавинки про Україну, щоб порадіти і посміятися разом. Можливо вас і не досить добре зрозуміють, тоді посмієтеся над самим собою – все ж якась розвага тай буде! Гумор і самоіронія завжди були притаманні нашому народу! Намагайтеся повноцінно і цікаво жити. Не дайте війні погасити ваше внутрішнє світло!

Марія Гайдай, Україна – Італія

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