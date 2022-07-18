Історія про зустрічі… Або про те, хто ми є?

Ми всі живемо в одному Світі. Зранку встаєм, п’єм каву, біжимо на роботу, навчання, хвилюємось, здаємо звіти чи ж ставимо цілі та контролюємо роботу свого підприємства, любимо, народжуємо дітей, цілуємо своїх батьків і далі, далі, далі…

Життя – це сплетіння осіб, наших вчинків, вибору, подій та неочікуваностей.

Ми ставимо цілі, мріємо та створюємо наше життя, однак ніколи не можемо очікувати якихось подій, які можуть його змінити або змінити кардинально.

Це – діалог про зустрічі, наші зв’язки та знайомства, спонтанні обміни, щастя та цікаві історії.

Миколаїв – атмосфера, краса, історія

Одного разу, а це більше ніж 4 роки тому, мої шляхи завітали в Миколаїв. Це була чудова поїздка, яка змінила моє життя. З того часу це місто ввійшло в нього та стало константою.

І ось цього року я вже вирішила залишитися тут надовго. А може і на завжди? Хто зна…

Хто це читає – я раджу всім відвідати це місто.

Воно надзвичайне… Своєю атмосферою, красою, історією.

Завітайте у яхт-клуб, «Дикий Сад», поїзджайте в Ольвію, поснідайте на 8 причалі миколаївським, відомим на всю Україну, «Наполеоном» та погодуйте чайок, занирніть та відчуйте історичну атмосферу центру міста, а влітку обов’язково помандруйте річками Інгул та Південний Буг, звідки відкривається надзвичайна панорама на місто.

А якщо вам цікаві історичні та навіть деякі невідомі факти про ці землі – раджу почитати роботи Анатолія Золотухіна та інших істориків-дослідників Миколаївщини. То може вас здивувати…

Наше життя може змінитися в будь-який момент…

Одного разу до нас у офіс, в компанії в якій я працювала, приїхав із своєю командою по обміну досвідом із міста Львова хлопець на ім’я Андрій. Голубоокий шахматіст, що був дуже схожий зовнішньо на актора Деніела Крейга.

Це було кохання. І якби не він, то я вже давно би була би за кордоном…

Життя почалося під мелодії Стаса Михайлова «Все для тебе» та Дениса Майданова «Вічне кохання».

Львів – то енергія та історія

Так само життя для мене змінилося та пізніше я вже стала жителькою міста Львова.

Львів – то енергія та історія, це кава, львівські пісні, українська мова, культура та архітектура.

Молодий та древній одночасно, він сповнює енергією та обіймає кожного в обіймах свого видатного старовинного духу. Львів, Лемберг, Леополіс…

Вдихніть зараз повітря поглибше і ви відчуєте аромат кави та атмосферу справжнього українського духу. Слава Україні!

Тут розпочалася моя наступна нова сторінка життя. Нові зустрічі, знайомства, робота, багато роботи, кохання та мій чоловік.

Життя буває різне – приємне, таке, коли все ніби тобі сприяє і ти задоволений, ти просто щасливий.

А буває і інакше.

В житті слід займатись тим, що любиш

Я – громадський діяч, політик, активіст, юрист, журналіст та фотомодель. Це має як свої радощі, так і часом певні розчарування.

Ця стаття про хороше… А тому і розповідатиму лише про таке.

За роки, проведені, займаючись громадсько-політичною діяльністю, я пройшла через дуже багато.

Однак, що можу сказати точно – то в житті однозначно потрібно займатись тим, що любиш.

Одного разу я вже мала реальну можливість та, можливо, і мала стати міською головою. Я йшла до цього і багато працювала.

На сьогоднішній день на власному прикладі я можу показати, що одна людина може зробити досить багато.

Я маю достатньо досягнень в громадському житті. Я – хороший адвокат, організатор різних заходів та можливостей, я пишу журналістські статті та вірші. Я – фотограф, фотомодель та красива жінка.

Успішних людей від неуспішних відрізняє те, що успішні люди завжди ставлять перед собою цілі та працюють над їх досягненнями, вони постійно розвиваються, вчаться, діляться досвідом.

Маю надію, що в найближчі роки я зможу реалізувати і інші свої цілі, що стосуються не лише громадсько-політичного та іншого професійного життя чи ж особистого, але й зможу відкрити свій італійський ресторан, назву якого я вже придумала, бо хочу створити можливість для людей поїсти по-справжньому смачної італійської пасти чи ж різотто, готувати які я вмію, та іншої кухні.

Хочеться, щоб це був сімейний заклад. Місце, де пахне сім’єю, любов’ю та теплом. Та там, де щиро смачно.

Також в моїх планах є створення нового парфюму, аромат якого я вже знаю і схожого ніби не зустрічала. Він буде популярний. В разі його просування.

А ще обов’язково долучуся до вирішення Світових питань у співпраці із Організацією об’єднаних націй і інших.

І не лише…

Мотивація та думки

Та на завершення цієї статті я лишу вам порцію мотивації та своїх думок.

Не забувайте про щастя. Зичте та створюйте щастя для себе та інших навколишніх людей.

Відправляйте його у Всесвіт та усе інше, що ви б хотіли, щоби вам поверталось.

І нехай буде так…

“Життя – це рух…” (цитати – Яна Коваль):

І то справді так.

Життя – це прогрес.

Кожна людина створена, щоб творити.

Можливості кожної людини величезні та кожен може вибирати, що можна залишити після себе та свого життя на Землі та як змінити Планету.

Часто деякі люди можуть навіть не думати про це…

А це – дуже погано, адже тоді життя проживається менш цікаво, наповнено, змістовно.

Невикористання своєї енергії, здібностей, потенціалу веде до деградації.

А утворена на цьому місці порожнеча та застій веде до виникнення проблем різного характеру та псує якість життя…

А тому важливо кожному серйозно ставитися до себе та власного потенціалу та обов’язково задумуватись над тим, для чого кожен є на цій Планеті та як його використати.

Раціональне ж використання потенціалу та свого часу життя – це досягнення, здійснення мрій та цілей, творіння свого життя, а може навіть життя країни та Світу, особисті перемоги та навіть відкриття.

Цим ми творимо себе та свою історію.

Цим ми змінюємо та наповнюємо наш спільний Світ вже сьогодні.

Не ігноруйте себе…

Відкривайте та вивчайте себе, та розвивайте свої таланти…

І пам’ятайте, що життя – це рух, рух – це життя – Арістотель.

Яна Коваль

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