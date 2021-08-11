Жанна познайомилася із Алессіо під час подорожі. Потім вони почали листуватись як друзі. А вже згодом Алесіо приїхав в Україну. Тепер вона живе в Палермо, а результат їх інтернаціонального кoхaння – маленька донька Аврора.

Знайомство

Жанна вперше в житті поїхала на відпочинок, і так як Алесіо любить подорожувати, то там і познайомилася з чоловіком. Потім вони почали листуватись як друзі. А вже згодом Алесіо приїхав в Україну. І тоді Жанна поїхала до нього на день народження і зустрілася з його родиною. “Протягом двох років ми зустрічались, він все частіше приїжджав в Україну. Потім ми одружились. Весілля святкували двічі: в сімейному колі в Україні і потім в Палермо з італійським розмахом та вінчанням”, – розповідає Жанна.

Менталітет

Жанна розповідає, що італійські чоловіки дуже прив’язані до родини, тому в них обов’язковою традицією є обід всією сім’єю. Італійці обрaжaються, якщо працюють в неділю, адже для них – це день родини. Італійці не п’ють так, як в Україні, бо для них головне – смачно поїсти. Тож, якщо в Україні часто беруть 10 пляшок пuвa на 1 піцу, то в Італії – 10 піц на одну пляшку пuвa.

Реакція батьків

“Для батьків було несподіванкою весілля з іноземцем. Зрозумівши, що я в надійних руках – відчули полегшення. “Не правда, що свекруха-італійка – це жaхлuвo. Для мене вона стала другою мамою і ставиться як до доньки. Тепер батьки чоловіка хочуть вивчити мову і приїхати в Україну”, – зізнається жінка.

Як живуть в Італії

Жанна вже працює в Італії півтора року. Але зізнається, що з працевлаштуванням тут проблеми – українські жінки переважно доглядають за людьми похилого віку. Молодим легше, але все вирішується по знайомству.

Не Дольче Віта

“Я знайшла чоловіка, який оточив мене кoхaнням, підтримкою і став сім’єю. Батьків не вистачає. Але тепер я можу взяти в будь-який момент квиток і прилетіти в Україну. Це краще, ніж в Україні розділяти проблеми фінансової сторони”, – розповідає Жанна. Жінка каже, що Італія – це не дольче віта, не солодке життя. Якщо дівчата вважають, що варто лише купити квиток в один кінець – це помилка. Вони можуть опинитися на подіумі, або поїдуть назад. Тому, щоб пристосуватись в іншій країні потрібно зарекомендувати себе та мати плани заздалегідь.

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