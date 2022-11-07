Тінь війни на жіночих обличчях. Нарис Марії Гайдай

Найбільше за все болить від того, що росіяни та кремль вже програли ганебну війну проти України, але ми її ще не виграли! «Треба спершу перемогти, і тоді вас всі зрозуміють», – сказав один відомий політик.

Тінь війни лягла на обличчя українських жінок, які вкотре беруть найтяжчий емоційний тягар на себе.

«Вже не один день живу в стресовому стані, увесь час під тягарем страху отримати повідомлення, що хтось з підопічних діток з інвалідністю поранений. Прагну одного, щоб всіх оминули рашистські бомбардування! Це шок, це жах! В Україні дітей з інвалідністю переховують в ваннах, коридорах, підвалах. Вони не розуміють що коїться… плачуть, просять їсти. Їм треба вчасно дати ліки, помити, поміняти підгузки. Витримати це пекло тяжко й здоровій людині, а хворим дітям… Прокляті мocковити, вас навіть пекло не прийме! Ви будете гнити живцем… ви будете кричати, як ті діти, тільки буде пізно», – волає Оксана, волонтерка з півночі Італії, яка зі своєю командою вже багато років допомагає хворим дітям в Україні повернути усмішку.

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«Вони крадуть у нас життя. Фізично та ментально. Вони крадуть наші дні і ночі з родинами, наші діти недоотримують майбутнього, бо навчаються між тривогами в школах. Вони крадуть нашу молодість та енергію, яка сьогодні у значній мірі направлені на виживання, а не розвиток. Вони крадуть гідність у людей в окупації, бо щодня потрібно обирати між безпекою та власною волею. Вони крадуть навіть наші емоції, бо якщо в цю хвилину вам добре, то совісно цим поділитись, щоб не зробити боляче, кому неймовірно і невимовно погано. Вони крадуть наш сміх і сон.

Російське суспільство мовчазне та зламане навіть в екзилі, бо часто і не поплічники путіна намагаються стати в позу групового захисту та очікування, що воно якось само, або за рахунок України вирішиться. Критичне мислення на нулі. Російські матері голосять та проклинають Україну, а не свого царя, за полеглих російських солдатів, які прийшли вбивати нас до нашого дому. Я не хочу помсти, я невимовно сильно прагну до справедливості. Нам доведеться виплекати її, навіть, якщо все і всі будуть проти нас», – каже Ольга, тимчасово переміщена через військові дії в місті її постійного проживання.

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З усіх ресурсів найбільш невідновлювальним є час і люди. Ми втрачаємо їх щодня. Воїни, які віддають найцінніше – життя, захищаючи свою Батьківщину. Діти, яких не буде, бо подружні пари кожен на своїх фронтах і не можуть бути разом. Ми втрачаємо частину нашого майбутнього.

А Італією котяться хвилі псевдо пацифізму. Деякі політики просять громадян виходити на площі за “мир”, звинувачуючи Україну в ескалації військового конфлікту. На їхню помилкову, або меркантильну думку, миру треба досягти за будь яку ціну. Навіть якщо Україна зникне з географічної карти світу? Цього ж і прагне агресор з кремля. То кого ж ви підтримуєте, синьйори?

Та на противагу їм гуртуються інші свідомі громадяни, щоб не дати забути про справжню причину війни, розв’язану терористичною державою росією проти України.

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«Все більше італійських політиків та партій залучаються до наших зустрічей, щоб зміцнити спільну боротьбу та продемонструвати свою підтримку», – каже Леся і щодня запрошує всіх взяти участь у маніфестаціях “Слава Україні” в Мілані, на яких бувають присутні, як представники багатьох політичних партій Італії, так і пересічні співчуваючі громадяни.

Європейський парламент на своєму пленарному засіданні у Страсбурзі оголосив переможця цьогорічної премії «За свободу думки», яким став український народ в особі обраних демократичним шляхом лідерів держави Україна та громадянського суспільства.

Український народ щодня хоробро бореться за суверенність, незалежність та територіальну цілісність своєї країни. Українці захищають не тільки свої домівки, а й свободу, демократію, верховенство права – ті європейські цінності, на які замахнулася росія держава-агресор. ЄC підтримав створення в Гаазі спеціального трибуналу, для розгляду справи про військові злочини росії та почав розслідування, зокрема через збір свідчень українців, більшість з яких жінки і діти, які отримали тимчасовий притулок в країнах ЄC.

Марія Гайдай, Варезе