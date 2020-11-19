Італія мобілізувалася у пошуках зниклої українки Христини Новак

За пошуки зниклої українки взялася італійська поліція та телебачення.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Христина Новак, 29 річна українка зникла із селища Орієнтано, що поблизу Пізи.

Втративши контакти із донькою, її мама почала бити на сполох. Вона звертається до будь-кого має інформацію про Христину, повідомити у органи правопорядку.

Малоймовірно, щоб вона зникла по своїй волі, не взявши з собою жодних речей. Італійська поліція відкрила справу про викрадення людини.

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Обставини зникнення

Дівчина приїхала в Італію до свого хлопця, підприємця у сфері шкіряної промисловості. Мама розпоідає, що він пропонував їй одружитися.

Вона жила в країні протягом трьох місяців із туристичною візою. Мови ще не знає.

Христина зникла після повернення із комісаріату, де давала свідчення у справі арешту її хлопця за зберігання марихуани та зброї.

Зауважу, що проти неї не існує жодних звинувачень. Слідство вважає її абсолютно непричетною до цієї справи.

Після повернення додому, вона була там щонайменше ще один день.

Коли у дім прийшли її знайомі, то знайшли ключі у дверях ззовні. В домі виявився лише пес, було видно що тварина вже багато днів не виходила назовні.

Вдома залишилося сумка із документами та особистими речами.

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Пошуки Христини Новак

Поліція відслідкувала переміщення її телефону. Апарат не залишав містечко в якому вона жила. Зараз він відключений.

Район зникнення прочісують із поліцейськими собаками.

Пошуками Христини також зайнялася відома програма Rai3 “Chi l’ha visto” та ряд інших телепрограм.

Реакція української громади

Українська громада із великою увагою поставилися до цього випадку.

Проте, також сталася дуже дивна річ. У коментарях до оголошень про пошук дівчини, дехто почав писати, що її уже знайшли.



Невідомо, чи ці коментарі були написані через помилку, чи із бажанням заплутати сліди.



Навколо цієї історії багато темних плям. Зокрема, знайомі які прийшли і забрали собаку, на даний час переховуються від поліції.

®Маріанна Сороневич

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