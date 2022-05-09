Українка Марта Костюк виграла у фіналі кваліфікації на тенісному турнірі в Римі

Третя ракетка України Марта Костюк подолала кваліфікацію на турнірі WTA1000 у столиці Італії Римі. До фіналу відбору гравчиня пройшла на відмові суперниці: українка вела 7:6, 4:0, коли італійка Федеріка Ді Сарра вирішила знятися з матчу.

У другому ж раунді кваліфікації Костюк, яка наразі посідає 60-те місце у світовому рейтингу, зустрілася з іспанкою Крістіною Бучою (№131 WTA). Це був перший очний матч тенісисток на професійному рівні.

Українка впевнено перемогла у стартовому сеті. Перші два гейми на своїй подачі Костюк узяла під нуль, а далі зробила два брейки та з другого сетболу завершила партію із розгромним рахунком – 6:1.

Другий сет вийшов конкурентнішим, і суперниці вдалося зрівняти рахунок за партіями. Тенісистки двічі обмінювалися брейками, та вирішальною стала програна подача Марти в 12-му геймі – 5:7.

Третій сет Костюк розпочала зі взятої подачі іспанки, але одразу ж втратила свою. Проте в наступних геймах українка тричі реалізувала брейки та врешті змогла дотиснути суперницю. З шостого матчболу Марта оформила перемогу: 6:3 у вирішальному сеті, що вивела її до основної сітки турніру.

WTA1000. Рим (Італія). Фінал кваліфікації

Марта Костюк (Україна, 8) – Крістіна Буча (Іспанія, 15) 2:1 (6:1, 5:7, 6:3)

Що відомо

Торік у Римі Костюк також подолала кваліфікацію, але поступилася в першому раунді росіянці Єкатєріні Алєксандровій.

Окрім Костюк, у основній сітці турніру в Римі зіграє друга ракетка України Ангеліна Калініна. У першому раунді вона зустрінеться з американкою Медісон Кіз. Майбутня суперниця Костюк визначиться пізніше.

Перед турніром у Римі Костюк виступила на змаганнях у Мадриді, де відкрила ґрунтовий сезон. В Іспанії українка дійшла до другого кола, де поступилася чинній чемпіонці US Open Еммі Радукану з Великої Британії.

Турнір у Римі триватиме з 9 до 15 травня. Internazionali BNL d’Italia – останній “тисячник” перед другим турніром Великого шолома в сезоні – Ролан Ґаррос. Змагання в Парижі стартують 22 травня.

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