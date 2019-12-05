У Римі проходить виставка українських художників

Художники різних країн і поколінь намагалися побувати в Італії. Сбди їх приваблювали пам’ятки архітектури, археологічні пам’ятки, саме «вічне місто», а ще більше – шедеври світового мистецтва, які зібрані не лише в музейних колекціях, а й знаходяться на своїх архаїчних місцях – в соборах, храмах, каплицях та ін.

Тут можна віч-на-віч зустрітися з Тиціаном, Леонардо да Вінчі, Рафаелем, Мікеланджело, Браманте та іншими геніями, і вдивлятися в їх твори, і вивчати, і копіювати, врешті, глибоко зрозуміти художній професіоналізм.

У майже фантастичній мистецькій панорамі Риму є і українська мистецька громада, прихильно пригорнута «вічним містом».

Нова хвиля еміграції українських художників – це трудова еміграція через економічні обставини. Чимало таких трудових емігрантів-художників і в Італії.

У із 6 по 8 грудня у Римі проходить колективна виставка творів українських митців, які проживають в Італії, організована Асоціацією “Ucraina CreAttiva”.



Виставка проходить в Римі у галереї “Spazio Veneziano” за адресою Via Reno 18a.

Експозицію відкрито

06 грудня – з 17:00 до 20:00

07-08.грудня – з 12:00 до 20:00

Вхід вільний.