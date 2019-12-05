У Римі проходить виставка українських художників

Художники різних країн і поколінь намагалися побувати в Італії. Сбди їх приваблювали пам’ятки архітектури, археологічні пам’ятки, саме «вічне місто», а ще більше – шедеври світового мистецтва, які зібрані не лише в музейних колекціях, а й знаходяться на своїх архаїчних місцях – в соборах, храмах, каплицях та ін.
Тут можна віч-на-віч зустрітися з Тиціаном, Леонардо да Вінчі, Рафаелем, Мікеланджело, Браманте та іншими геніями, і вдивлятися в їх твори, і вивчати, і копіювати, врешті, глибоко зрозуміти художній професіоналізм.
У майже фантастичній мистецькій панорамі Риму є і українська мистецька громада, прихильно пригорнута «вічним містом».
Нова хвиля еміграції українських художників – це трудова еміграція через економічні обставини. Чимало таких трудових емігрантів-художників і в Італії.
У із 6 по 8 грудня у Римі проходить колективна виставка творів українських митців, які проживають в Італії, організована Асоціацією “Ucraina CreAttiva”.
Виставка проходить в Римі у галереї “Spazio Veneziano” за адресою Via Reno 18a.
Експозицію відкрито
06 грудня – з 17:00 до 20:00
07-08.грудня – з 12:00 до 20:00
Вхід вільний.