Оголошено перший конкурс краси українок в Італії

Асоціація «Україна плюс» за підтримки Генерального консульства України в Італії організовує «MDUA Concorso talento e bellezza» ( «МДУ Конкурс таланту та краси”).

У конкурсі можуть брати участь молоді, талановиті та красиві українки, які проживають в Італії віком від 20-ти і до 35-ти років.

«Міс Діаспора Україна» – не звичайний конкурс краси, а основний акцент тут кладеться на талант. Тому, якщо ти красива, а ще талановита, то маєш переваги!

Метою проєкту є дати можливість молодим дівчатам проявити та знайти себе. А також розвивати свої вміння та талант у майбутньому. Учасниці матимуть змогу набратися досвіду, спробувати себе у світі моди, попрацювати із українськими та італійськими дизайнерами.

Конкурсанток оцінюватиме кваліфіковане журі.

Отож, талановиті красуні, не гайте часу, реєструйтеся та вперед до перемоги!

Щоб стати учасницею конкурсу потрібно всього-на-всього: заповнити анкету онлайн та відправити два фото (одне портретне та одне в повний ріст) до 20- го лютого 2020 року.

Поспішайте! Саме ви можете вибороти звання красивої та талановитої українки в Італії. Перші 5 дівчат мають прямий доступ до кастингу.

Конкурс проходитиме в 3 етапи:

I етап. Відбірковий. Заповнення анкети онлайн (10.12.2019 р.- 20.02.2020 р.).

II етап. Кастинг та прослуховування (23.02.2020 р.).

III етап. Фінал (кінець травня- початок червня).

На переможців і найяскравіших учасниць конкурсу очікують незабутні яскраві враження, велика сцена, вдячні глядачі, цікаві гості, цінні та пам’ятні відзнаки, призи та подарунки. А для глядачів свята буде грандіозне шоу у фіналі та багато- багато сюрпризів!

Спасибі організаторам конкурсу, партнерам та спонсорам (Всесвітній день вишиванки, Леся Воронюк, Міжнародна організація «Благодійний фонд Долини”, «B&20 Events”, Paolo Distaso, VILTV, Леся Мераль, V. Tykhonov, Gryshkov Vil). І якщо ще хтось хоче долучитися до нашого проєкту і виступити у ролі спонсора, то ми схвалюємо.

«У добру путь, командо!» Із новими починаннями! Ми сильна нація! Ми вродливі і талановиті!

Валентина Ковач, Мілан