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Війна почалася . Росія атакували кордон України у 5 областях і з Криму

Близько 5 ранку російській війська атакували державний кордон з Росії та Білорусі. Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.

Джерело: Державна прикордонна служба України.

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Дослівно: “Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.

Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.”

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