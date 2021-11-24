З глибоким сумом повідомляємо, що в Неаполі (Італія) відійшла у вічність молода землячка з Франківська пані Світлана.

Про це повідомляє Олег Мілінський Funeralia – Міжнародні перевезення померлих.

Зі святими упокій, Христе, душу померлої слуги Твоєї, там, де немає ні хвороби, ні плачу, ні журби, ні смутку, а лише життя – безконечне і радісне, щасливе й блаженне – з Тобою у Твоєму Царстві Небеснім.

Бо Ти є воскресіння, життя і вічний спокій, Христе Боже наш, і Тебе славимо з Предвічним Отцем, і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Просимо щирої молитви за вічний спокій раби Божої Світлани.

Вічная пам’ять.

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Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

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