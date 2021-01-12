Дослідники з Міланського університету нещодавно виявили пацієнтку, яка заразилася коронавірусом нового типу /COVID-19/ ще в листопаді 2019 року.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Як повідомила італійська щоденна газета L’UnioneSarda. Біопсія виявила у 25-річної пацієнтки наявність послідовності генів рибонуклеїнової кислоти /РНК/ вірусу SARS-CoV-2, що датуються листопадом 2019 року.

25-річна дівчина страждала на подразнення шкіри на руках і скаржилася на легкий біль у горлі. Шкірні захворювання спостерігаються приблизно у 5-10% пацієнтів з інфекцією Covid-19 і іноді є єдиним симптомом.

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“Бувають випадки, коли єдиною ознакою інфекції COVID-19 є шкірна патологія”, – повідомила газета з посиланням на Раффаеля Джанотті, який керував дослідженням.

“Мені було цікаво, чи зможемо ми знайти докази наявності SARS-CoV-2 у пацієнтів з шкірними захворюваннями до початку офіційно визнаної фази епідемії”, – зазначив Р. Джанотті, додавши, що “ми виявили” сліди “COVID-19 на шкірі”.

У повідомленні йдеться, що згідно з даними світової літератури, це “найстаріше свідчення наявності вірусу SARS-CoV-2 у людини”.

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