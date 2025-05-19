Загадкова смерть українки Оксани в Італії: У Коллі-а-Волтурно тривають слідчі дії

Трагічна подія у Коллі-а-Волтурно (Італія): 43-річну українку Оксану знайшли мертвою у власному будинку. Її тіло виявили вранці в неділю, 17 березня 2024 року, у центрі містечка. Наразі правоохоронні органи продовжують розслідування, а обставини смерті залишаються нез’ясованими.

Про подію повідомило видання “Alto Sangro”

Розслідування продовжується: огляд будинку та судово-медична експертиза

Цього ранку в будинку загиблої знову провели ретельний обшук, щоб знайти будь-які сліди або докази, які могли б пролити світло на причини раптової смерті. Італійські карабінери здійснили детальну перевірку усіх приміщень, зокрема спальні, кухні та господарських кімнат.

Попередні дані вказують на можливий раптовий медичний стан, однак офіційну причину встановить судово-медична експертиза, яка відбулася в лікарні Veneziale di Isernia.

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Хто така Оксана?

Оксана, українка за походженням, тривалий час проживала в Італії, в невеликому містечку Коллі-а-Волтурно. Місцеві жителі описують її як доброзичливу, тиху й працелюбну людину. Звістка про її смерть стала шоком для громади.

Що відомо на даний момент?

Смерть сталася в неділю, 17 березня 2024 року.

Жінку виявили мертвою у власному будинку.

Призначено судово-медичну експертизу , яка має визначити точну причину смерті.

, яка має визначити точну причину смерті. Карабінери здійснили кілька обшуків у будинку для з’ясування обставин.

у будинку для з’ясування обставин. Розслідування триває, офіційних висновків наразі немає.

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