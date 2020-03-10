Заборонено поїздки по країні (окрім випадків, мотивованих нагальними потребами по роботі, у зв’язку із станом здоров’я, або через надзвичайну ситуацію).

2. Oсобам із симптомами респіраторної інфекції та лихоманкою (вище 37,5° C) настійно рекомендується залишатися вдома та максимально обмежувати контакти із іншими людьми. Їм не слі особисто звертатися до медиеів, а треба зателефонувати до домашнього лікаря, або на гарячу лінію свого регіону;

3. Абсолютно заборонено виходити з дому особам, яких помістили на карантин, або позитивним на коронавірус;

4. Не припиняють роботу аптеки, парааптеки та продуктові магазини, однак їх, власники зобов’язані забезпечити дотримання міжособистісної відстані безпеки в один метр;

5. Усім роботодавцям рекомендується надати працівникам відпустки протягом усього періоду дії цього указу.

6. На всій національній території заборонено усі форми скупчення людей у громадських місцях чи місцях, відкритих для громадськості

7. Робота місць культу (наприклад церков) повинна бути організована з урахуванням розміру приміщення, так, щоб гарантувати відвідувачам можливість дотримуватися відстані безпеки – як мінімум один метр.

Припиняється проведення цивільних та релігійних церемоній, в тому числі похоронів;

8. Призупиняються освітні та дидактичні заходи в школах усіх рівнів, в тому числі університетах та закладах підвищення кваліфікації, художньої, музичної та хорової підготовки, професійних курсах, магістратурі та університетах для людей похилого віку.

9. Призупиняється можливість проведення занять на дистанції, за винятком курсів для медиків та спеціальних навчальних курсів із загальної медицини, а також професійної практики для професій охорони здоров’я. Запобігати будь-яких заходів, що передбачають скупчення людей. Будь-яка форма соціальної агрегації повинна бути виключена;

10. Призупинено конкурси прийому на роботу, за винятком випадків, коли оцінка кандидатів проводиться на дистанції; Ця заборона не поширюється на відбір медичного персоналу та персоналу цивільного захисту. Їх бажано проводити дистанційно, або гарантуючи відстань безпеки в один метр між людьми;

12. Залишаються відкритими ресторани та бари від 6 до 18 години. Їх власники зобов’язані створити всі умови для дотримання відстані безпеки між відвідувачами не менше одного метра. Санкція за порушення правила – припинення діяльності закладу.

13. Залишаються відкритими магазини та інші заклади що займаються комерційною діяльністю.. Якщо гарантувати відстань безпеки в один метр неможливо, комерційні заклади слід закрити;

14. Особам, які супроводжують пацієнтів забороняється перебувати в залах очікування відділень швидкої допомоги, приймальнях та лікарнях, за винятком якщо це спеціально дозволено медичним персоналом;

15. Обмежується доступ відвідувачів у лікарні, хоспіси, реабілітаційні заклади, та інші медичні заклади охорони здоров’я. Ці заклади зобов’язані вжити усіх необхідних заходів для запобігання можливої передачі інфекції;

16. Призупиняється авторизація відпусток медичного та технічного персоналу, а також персоналу кризових підрозділів, створених на регіональному рівні;

17. Робочі зустрічі чи наради слід проводити дистанційно, зокрема у закладах охорони здоров’я, соціально-санітарних та комунальних структурах для координації дій в умовах надзвичайної ситуації COVID-19.

У будь-якому випадку, слід дотримуватися міжособистісної відстані безпеки в один метр.

18. У святкові дні та передсвяткові закриваються середні та великі комерційні центри, а також магазини всередині торгових центрів та ринків.

У будні дні, адміністрація цих комерційних закладів повинна гарантувати дотримання міжособистісної відстані безпеки в один метр, під загрозою санкції припинення діяльності.

19. Припиняються спортивні змагання та змагання всіх типів та дисциплін у громадських чи приватних місцях. Спортивні споруди можна використовувати за закритими дверима лише для тренувань професійних та непрофесійних спортсменів, визнаних національним олімпійським комітетом Італії (CONI) та їх відповідними федераціями, із урахуванням національних інтересів, з огляду на участь спортсменів в Олімпійських іграх або національних та міжнародних заходах; проведення спортивних змагань та змагань, організованих міжнародними спортивними організаціями, дозволяється лише у спортивних спорудах, за закритими дверима, або на вулиці без присутності публіки;

В усіх таких випадках асоціації та спортивні клуби за допомогою медичного персоналу зобов’язані провести відповідні перевірки, щоб запобігти ризику поширення вірусу COVID-19 серед спортсменів, техніків, менеджерів та всіх відвідувачі, які беруть участь;

Заняття спортом та фізичними вправами, що проводяться на свіжому повітрі, дозволяються лише за умови, що можливо дотримуватися міжособистісної відстані в один метр;

20. Призупиняється діяльність тренажерних залів, спортивних центрів, басейнів, плавальних центрів, оздоровчих центрів, культурних, соціальних і рекреаційних центрів, а також курортів (крім тих що надають важливу медичну допомогу).

Переклад Маріанни Сороневич