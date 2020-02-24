Кількість померлих від коронавірусу в Італії зріс до шести

На 17 годину 24 лютого в Італії наразховують 219 інфікованих коронавірусом. З них 172 живуть в регіоні Ломбардія. Кількість жертв коронавірусу в Італії зріс до 6

Таким чином, Італія займає третє місце в світі за кількістю випадків після Китаю та Південної Кореї.

Ситуація на півночі Італії

По усій Півночі Італії школи та закрито на весь тиждень, Винятком є регіон Валле-д’Аоста.

У Ломбардії після 18:00 години закрито кінотеатри, музеї, паби та дискотеки. У Мілані зачинили Катедральний собор Дуомо та театр Ла Скала.

Кількість у регіоні Емілія Романьї кількість інфікованих зросла до 17-ти

Після першого дня, коли відбулося відкриття, призупинено проведення Венеційського карнавалу.

Ситуація на кордонах Італії

Італію поступово ізолюють від інших країн.

Близько сімдесяти пасажирам з Ломбардії та Венето, які подорожували із авіакомпанією Alitalia не дозволили висадитися в Маврикійські острова (очікується, що 40 людей повернуться до Італії).

У Ліоні, Франція було заблоковано автобус із півночі Італії. Водія госпіталізували через підозрілі симптоми.

В той же час відновлено курсування поїздів до Австрії.

Удар по економіці

Із перших днів поширення захворювання спостерігаються важкі наслідки для європейських фондових бірж. Міланська біржа у найгіршому становищі.

Уряд Італії виділив 20 мільйонів євро на заходи, які повинні обмежити поширення хвороби.