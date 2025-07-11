МЗС України запускає автоматизовану систему нотаріальних послуг для українців за кордоном

З 1 липня 2025 року в 40 посольствах і консульських установах України по всьому світу доступна нова послуга — автоматизована подача документів для вчинення нотаріальних дій через систему «е-Консул».

Що таке автоматизована подача документів?

Це інноваційна онлайн-платформа, що дозволяє громадянам України дистанційно погоджувати проєкти документів (довіреності, заяви) із консулом ще до візиту до дипустанови. Такий підхід значно скорочує час оформлення нотаріальних дій та мінімізує помилки.

Як працює система «е-Консул»?

Система підказує перелік необхідних документів для конкретної нотаріальної дії.

Консул перевіряє поданий проєкт документа на відповідність законодавству України.

Якщо виникають неточності — користувач отримує рекомендації для їх виправлення.

Після затвердження формується проєкт документа та реквізити для оплати консульського збору.

Залишається лише записатися в електронну чергу та прибути до посольства чи консульства для завершення процедури.

Як отримати послугу?

Авторизуйтесь у системі «е-Консул». Оберіть у розділі «Послуги» потрібну нотаріальну дію. Використовуйте готові шаблони документів або завантажте власний текст довіреності чи заяви. Пройдіть автоматизовану перевірку та підготуйтеся до візиту.

Де доступна послуга?

Послуга доступна в посольствах України у таких країнах: Австралія, Алжир, Ангола, Аргентина, Ботсвана, В’єтнам, Гана, Ефіопія, Індія, Індонезія, Катар, Кенія, Китай, ДРК, Корея, Кот-д’Івуар, Куба, Кувейт, Латвія, Малайзія, Марокко, Мексика, Мозамбік, ОАЕ, Оман, ПАР, Перу, Руанда, Саудівська Аравія, Сенегал, Сінгапур, Таїланд, Туніс, Чилі, Японія.

Також у Генеральних консульствах України в Гамбурзі, Гуанчжоу, Мілані, Шанхаї та в Консульстві України в Гданську.

Чи планується розширення?

Так, найближчим часом проєкт буде поетапно впроваджено у всі посольства та консульства України. Актуальна інформація буде публікуватися на офіційних сайтах МЗС України, дипустанов, а також у соціальних мережах.

Чому це важливо?

Автоматизація нотаріальних послуг — це крок до зручності та прозорості, що спрощує життя громадян і підвищує якість консульського сервісу. Скористайтесь сучасними цифровими інструментами для швидкого та зручного оформлення документів.